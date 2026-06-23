Frenkie de Jong se suma a Gavi en el Mundial y explota

El futbolista de Países Bajos emuló al de España a la hora de defenderse de las críticas recibidas después de su estreno ante Japón y posterior recital ante Suecia. "Tengo la sensación de que mucha gente no entiende nada de fútbol", sentenció

El Mundial 2026 está siendo el de los jugadores que después de decepcionar en su debut, utilizan los micrófonos para 'atacar' a aquellos que le critican. El primero fue Gavi, jugador de la selección española, quien tras no brillar en el partido entre España y Cabo Verde de hace ya más de una semana, se expresó libremente en unas palabras para Rac1 para transmitir que según su opinión, mucha gente no sabía de fútbol. "La gente no tiene idea de fútbol, pero es que mucha gente no sabe que el fútbol es así. Se fijan en tonterías, en asistencias, en goles. Para mí el fútbol es mucho más que eso", declaró.

Gavi no ha sido el último jugador presente en el Mundial 2026 en señalar la falta de conocimiento de algunos aficionados para valorar sus actuaciones en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Precisamente Frenkie de Jong, compañero de Gavi en el Barcelona, habló este mismo martes en la rueda de prensa previa al choque entre Países Bajos y Túnez del próximo día 26 de junio.

Frenkie de Jong, como Gavi, señala a los que le critican

Frenkie de Jong fue uno de los señalados en la selección de Países Bajos tras el empate en la primera jornada de la fase de grupos ante Japón. Después de dicho encuentro, el jugador del Barcelona asumió la decepción del grupo tras ver como los nipones les igualaban en los últimos minutos aunque sacaba pecho para hablar del buen juego de sus compañeros: "Lógicamente, estamos decepcionados por encajar el gol en los últimos minutos y empatar, pero creo que hemos hecho un buen partido, serio. Japón es muy buen equipo y es difícil jugar contra ellos. Pero claramente queríamos ganar".

Pero Frenkie de Jong, ante las críticas hacia su propio juego y tras la victoria de Países Bajos con contundencia ante Suecia por 5-1, no dudó en defenderse y señalar: "Tengo la sensación de que mucha gente no entiende nada de fútbol. Sí que miran, pero no lo ven. Oigo a la gente decir: ‘No juega con la intensidad necesaria. Eso no es cierto. Entonces no lo están viendo. Quizás debería sentarme junto a ellos alguna vez para explicárselo".

En Países Bajos no se cortan para atacar a Koeman y la selección

Los periodistas de Países Bajos son especialmente críticos con el combinado de Koeman y precisamente en esa dureza se cimenta la afinada respuesta de Frenkie de Jong. El periodista neerlandés Valentijn Driessen, de 'De Telegraaf' le respondió al propio jugador del Barcelona en los siguientes términos en su columna en el citado diario: "Considera las críticas en los Países Bajos como un consejo gratuito, Frenkie".

Países Bajos es líder del grupo F del Mundial con cuatro puntos después de dos jornadas. Los neerlandeses tienen aún pendiente un encuentro ante Túnez, ya eliminada. Países Bajos no podrá arriesgar en exceso si no quiere perder la primera plaza a manos de Japón o Suecia que se medirán en un duelo directo en la última fecha del grupo. Un triunfo de Japón ante Suecia obligaría a ganar a Países Bajos a Túnez (los partidos se disputan en horario unificado) y lo mismo ocurriría en caso de triunfo sueco. Si se diese un empate, a Países Bajos le serviría también las tablas.