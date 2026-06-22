Gavi, cuestionado en la selección española, recibe un palo de Henry

El ex futbolista del Barcelona y Arsenal entre otros clubes y además campeón de Mundo con Francia, atizó al centrocampista de España sin ningún tipo de miramiento después de que este se quedase en el banquillo ante Arabia Saudí

La selección española se quitó los fantasmas de encima este pasado domingo en el partido de la segunda jornada del grupo H del Mundial ante Arabia Saudí. Luis de la Fuente introdujo hasta cuatro cambios y uno de los señalados tras el empate ante Cabo Verde fue el futbolista del Barcelona, Gavi. Luis de la Fuente fue cuestionado por el centrocampista durante toda la semana y en todas sus respuestas siempre salió en defensa de su jugador.

Pero Gavi ante Arabia Saudí no jugó ni un solo minuto y eso fue muestra más que suficiente para que Luis de la Fuente confirmase que la actuación del centrocampista del Barcelona no le había convencido. A otro al que no le gustó la actuación del centrocampista en este arranque de Mundial y parece que no le ha gustado nunca es a Thierry Henry que unas declaraciones que no dejarán indiferente a nadie, atacó directamente al juego de Gavi y se mostró desconcertado con el "revuelo" que hay a su alrededor.

Gavi, en el foco de las críticas de Henry

Henry, que realizó estas declaraciones antes del encuentro entre España y Arabia Saudí, por lo que desconocía si Luis de la Fuente iba a volver a darle minutos al centrocampista del Barcelona, fue muy claro a la hora de afirmar que no entendía el juego del medio de la selección española: "Gavi es el único mediocampista cuyo estilo de juego aún no entiendo. Está muy lejos del nivel de los grandes medios", sentenció.

Pero Henry no se quedó ahí sino que fue más allá en su crítica con el jugador de la selección española para puntualizar cada una de esas características que debe tener alguien que desempeña funciones de centrocampista: "No es un pasador de élite, ni regateador, ni goleador, ni tirador". El ex internacional con Francia, con la que fue campeona del Mundo en el 98, habló de agresividad en las jugadas de Gavi: "Cada jugada suya parece estar llena de faltas y agresividad".

Henry siembra la duda con las decisiones de Luis de la Fuente y de Hansi Flick

Henry, sin entrar a puntualizar en el propio Luis de la Fuente o en Hansi Flick, técnico del Barcelona, apuntó que no entendía el revuelo que se había formado en torno a Gavi al no haber visto nunca una actuación de élite del centrocampista: "Realmente no entiendo el revuelo a su alrededor porque nunca he visto una actuación suya que pertenece a la élite".

La situación de Gavi con la selección española y el Barcelona

Gavi no ha vivido una temporada sencilla con el Barcelona ya que una importante lesión de rodilla le apartó del cuadro de Hansi Flick desde final de agosto hasta comienzos de marzo de este mismo año. Estos problemas físicos dieron como resultado de Gavi solo jugase 11 encuentros de Liga y dos de la Champions League. En la selección española, a Luis de la Fuente pareció no importarle esta falta de minutos y apostó por Gavi para la convocatoria del Mundial.

La llamada de Luis de la Fuente para el Mundial fue una de las decisiones que más controversia generó en el mundo del fútbol español ya que no se entendió su citación. Luis de la Fuente trató de justificarla dándole a Gavi la titularidad ante Cabo Verde y la pobre actuación del jugador del Barcelona terminó por 'darle la razón' a todos aquellos que criticaron su llamada para este Mundial.