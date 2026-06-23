Mikel Oyarzabal confirma el problema que adelantó Luis de la Fuente

El jugador de la selección española y de la Real Sociedad comentó en una entrevista para los medios oficiales de España que el viernes, antes del partido ante Arabia Saudi´, sufrió "una pequeña molestia" tal y como adelantó el seleccionador tras el primer triunfo en el Mundial

Oyarzabal fue elegido en el partido entre España y Arabia Saudí como el mejor jugador del encuentro. El jugador de la selección española y de la Real Sociedad realizó una primera parte (fue sustituido en el descanso) perfecta ya que asistió a Lamine Yamal en el primero y luego marcó el segundo y el tercero para España. Tras el partido, Luis de la Fuente habló de un "problemilla" físico del delantero español, por lo que si la suerte le hubiese sido un tanto esquiva al jugador de la Roja, se podría haber perdido el partido ante Arabia Saudí.

Este mismo martes, el propio Oyarzabal, en declaraciones a los medios oficiales de la selección española, ha confirmado y detallado esos problemas físicos a los que apuntaba Luis de la Fuente el pasado domingo. Un Mikel Oyarzabal sentado en su habitación de la concentración en Baylor School de Chattanooga y acompañado de su trofeo de MVP del partido ante Arabia Saudí, comentaba la molestia que tuvo en la sesión del viernes.

El problema de Oyarzabal que le pudo costar el Mundial

Mikel Oyarzabal detalló que no tenía claro si era un pinchazo o no y que temió por su participación ante Arabia Saudí: "El viernes en el entrenamiento en una acción puntual noté una pequeña molestia. Tenía dudas realmente de si había tenido un pinchazo o no. Si podía tener algo que me iba a impedir estar disponible".

El jugador de la selección española agradeció el trabajo de todas las personas que trabajan para que los jugadores estén en las condiciones más óptimas en este Mundial: "Por suerte y después de hacer pruebas y con la ayuda de los médicos, los fisios, los readaptadores, de todo el mundo que estaba aquí trabajando para nosotros pues tuve la oportunidad de jugar".

Oyarzabal se puso en lo peor, como es lógico, con esas molestias que le preocuparon y así lo confesó para los medios oficiales de la Roja: "Es lógico que en esos momentos pues te pongas a pensar un poco en lo peor, en pensar que por muy pequeño que sea lo que tengas en una competición tan corta te puedes perder o todo o gran parte de lo que quede por delante en caso de llegar lejos. Fue un momento de tensión, pero salió bien".

Dejando atrás esas molestias, Oyarzabal dejó claro que tanto él como sus compañeros tenían ganas de darle la vuelta a la imagen ofrecida por España ante Cabo Verde: "Tenía ganas de darle la vuelta a la situación. A lo que había ocurrido ante Cabo Verde la semana anterior. Creo que ha sido un fin de semana estupendo".

Los recuerdos del Mundial de 2006 y la felicidad de Oyarzabal por ser MVP de España

Oyarzabal estuvo presente en el Mundial 2006 de Alemania, pero no lo hizo como jugador y sí como aficionado junto a sus padres. En el video de la entrevista, se muestra una instantánea de un joven Oyarzabal junto a sus padres en la cita de Alemania y el propio jugador de la selección recuerda esos momentos: "El otro día hablando con mis padres me enseñaron una foto del Mundial de 2006, que tuvimos la oportunidad de ir a Alemania a ver algún partido. Pues casualidad, esa misma semana he visto esa foto por ahí rescatada por mis padres... pues hoy estar aquí es algo que no me hubiera imaginado".

Además, insistió en el sueño que está viviendo con España: "Inmensamente feliz. Ni en mis mejores sueños había imaginado cuando era un crío poder vivir algo así. Muy contento, muy feliz de seguir dando pasos, de poder ayudar al equipo de esta manera. Es algo que cuando eres pequeño ni te imaginas".

Por último, confesó que en su casa de Donosti guarda todos los premios que ha ido acumulando a lo largo de su carrera y que se será el sitio donde irá el de MVP del pasado domingo ante Arabia Saudí: "Ganarlo no es algo que me vuelva loco pero una vez que lo tienes pues es algo especial, algo que guardo con mucho cariño y tengo ahí en casa, en Donosti, pues todas las camisetas, todos los trofeos que he ido acumulando estos años y tendrá un lugar especial".