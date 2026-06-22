La Real Sociedad, pendiente de la rodilla de Oyarzabal

El club vasco, que ya ha tenido un pequeño susto en el Mundial 2026 con Take Kubo, también está ahora atento a su capitán quien sólo disputó la primera parte en el partido que la Selección Española le ganó a Arabia Saudí. El combinado nacional tira de precaución

La Real Sociedad está siguiendo el Mundial 2026 en donde tiene a varios jugadores que están disputando el torneo con sus respectivas selecciones nacionales. El club vasco ya no está preocupado por Take Kubo quien apunta a no jugar más por molestias en una de sus rodillas, pero ahora no pierde de vista a Mikel Oyarzabal, quien ha tenido unas pequeñas molestias en una de sus rodillas las cuales no le están impidiendo brillar con la Selección Española con la que sólo disputó 45 minutos en el partido contra Arabia Saudí en el cual no se tomaron más riesgos de los necesarios.

Mikel Oyarzabal está para jugar

Mikel Oyarzabal sufrió unas pequeñas molestias en una de sus rodillas en estos últimos días por las cuales fue sometido a pruebas médicas que descartaron cualquier tipo de lesión lo que le ha permitido seguir jugando el Mundial 2026 con total normalidad. "Comentábamos esta semana que tenía dudas en el puesto de delantero. Oyarzabal arrastraba molestias en la rodilla. Se entrenaba con protección en la articulación y él mismo confesó en zona mixta que tras el partido ante Cabo Verde le hicieron pruebas y salieron bien. Pero dijo De la Fuente que hasta última hora del día de antes del partido no se sabía si sería titular", informaron en la Cadena Cope.

Por suerte, todo ha quedado en un pequeño susto y Mikel Oyarzabal podrá jugar el Mundial 2026 siempre y cuando no empeoren esas molestias en la rodilla. El de Eibar sólo jugó 45 minutos en el partido contra Arabia Saudí para no correr ningún tipo de riesgo. Una primera parte en la que el futbolista de la Real Sociedad demostró su calidad ya que marcó dos goles y dio una asistencia.

En la Real Sociedad también están pendientes de Take Kubo

En la Real Sociedad está, entonces, muy tranquilos con el estado físico de Mikel Oyarzabal quien va a disputar el Mundial 2026 con la Selección Española.

Dicha suerte no la está teniendo Take Kubo el cual no es perdido de vista por la Real Sociedad después de la lesión de rodilla que sufrió el jugador de Japón en el partido contra Países Bajos. Jokin Aperribay, presidente del club vasco, ha señalado que en la Real Sociedad están tranquilos por el estado físico del extremo. "Nuestros médicos están en contacto con Japón. Efectivamente, tiene la lesión que ya se ha comunicado. Yo no os puedo decir cuándo va a estar de vuelta, pero ojalá sea cuanto antes y pueda participar en los próximos partidos".