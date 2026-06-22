El problema de Mikel Oyarzabal que ocultó Luis de la Fuente

El jugador de España y de la Real Sociedad "había tenido un pequeño problemilla" según declaró el propio seleccionador en los días previos al choque ante Arabia Saudí. El delantero le dio el 'ok' al técnico y este apostó por su titularidad para después cambiarlo en el descanso ante la superioridad de la selección española

Mikel Oyarzabal fue uno de los jugadores más críticos en el debut de España ante Cabo Verde. El propio jugador de España y de la Real Sociedad confesó que no había sido su mejor partido ya que no había tocado el balón en la primera media hora. Ante Arabia Saudí, Mikel Oyarzabal no estaba dispuesto a repetir esa actuación y sí a dar su mejor nivel con España.

Poco tardó Mikel Oyarzabal en demostrar que lo del encuentro ante Cabo Verde fue solo un accidente y que ante Arabia Saudí volvería a ese nivel que le ha llevado a ser el máximo goleador de la era de Luis de la Fuente como técnico de la selección española. A los 10 minutos, Oyarzabal ponía un centro raso al segundo palo que remataba Lamine Yamal para hacer el primero de España. Esa fue la primera gran intervención de Mikel Oyarzabal a la que le siguieron dos goles de delantero puro y que sirvieron para sentenciar el encuentro en los primeros 45 minutos.

Mikel Oyarzabal, sustituido y con un problema confesado por Luis de la Fuente

Tras el descanso, Luis de la Fuente no lo dudaba y sentaba tanto a Mikel Oyarzabal como a Lamine Yamal dejando en su lugar a Yeremy Pino y a Ferran Torres. Mikel Oyarzabal mandó antes de salir del terreno de juego un balón al esférico por lo que el jugador de la Real Sociedad rozó el triplete con la selección española. La sustitución de Mikel Oyarzabal tenía sus motivos.

El primero de ellos era que el partido estaba ya prácticamente sentenciado y teniendo en cuenta la carga de partidos que ha tenido Mikel Oyarzabal como el propio Lamine Yamal, era positivo de cara al transcurso del Mundial. En el caso del jugador de la Real Sociedad, había además otro motivo de peso que el propio Luis de la Fuente desveló en la rueda de prensa posterior.

Mikel Oyarzabal tuvo "problemillas" según Luis de la Fuente

Luis de la Fuente apuntó que en la semana del partido de España ante Arabia Saudí, Mikel Oyarzabal había tenido "un pequeño problemilla" del que no dio más detalles pero que llevó al seleccionador a plantearse si debía ser titular en la segunda jornada del Mundial: "Mikel, como no se puede contar todo, había tenido un pequeño problemilla esta semana e incluso tuvimos dudas si iba a poder participar en el partido".

Seguidamente Luis de la Fuente elogió el potencial físico de Mikel Oyarzabal y desveló la conversación que tuvo con el jugador de la Real Sociedad la noche de antes para que el jugador le diese su aprobación para jugar este pasado domingo: "Mikel es una roca, es durísimo, y ayer, a la noche, después de su tratamiento y de la conversación que tuvimos, me dijo: 'Estoy'. Y hemos apostado por él. Pero eso es lo que quiero decir, que muchas veces en el fútbol hay que tomar decisiones que son, diríamos, en otro contexto, arriesgadas".

Mikel Oyarzabal por Ferran en la selección española

Luis de la Fuente también vino a confirmar lo esperado, que tras la buena primera parte de España, lo más lógico era darle descanso a Mikel Oyarzabal y colocar sobre el campo a Ferran en busca de que el delantero del Barcelona también encontrase su mejor nivel: "Mikel ha estado genial y hemos considerado en ese momento que ya era, si no hubiera estado el resultado tan marcado ya, pues seguramente hubiéramos tenido que jugar más con él. Pero ya creíamos que era el momento de darle una pausa, un descanso y, además, darle tiempo también a Ferran, que necesitamos también a Ferran en su mejor versión".

Luis de la Fuente no duda del nivel de Mikel Oyarzabal

Luis de la Fuente no se cortó a la hora de afirmar que Mikel Oyarzabal tenía un impacto en la selección española que ningún otro jugador tenía y achacaba a los que no entienden de fútbol esa falta de valoración del jugador de la Real Sociedad: "Yo creo que la gente que entendemos, y permitidme que lo diga así, de fútbol, lo tenemos supervaloradísimo. Desgraciadamente, hay otras personas que no parece que les cause tanto impacto. El impacto que tiene Mikel en el equipo, en la selección española, es brutal. Seguramente como no hay otro futbolista en el mundo con esta incidencia".

Por último, Luis de la Fuente habló del dato de Mikel Oyarzabal con dos goles y una asistencia en 24 minutos de un partido del Mundial e insistió sobre la reivindicación que se debe hacer con el delantero: "Hoy creo que me han contado que, así como ayer también batió el récord, el día pasado, de estar 30 minutos sin tocar el balón, es que todo está preparado. Es la primera vez en la historia que un jugador mete en 24 minutos dos goles y da una asistencia. Todo tiene su porqué. Cada cosa viene con consecuencia. Yo sí reivindico a Mikel, creo que lo hemos reivindicado siempre. Los compañeros reivindican a Mikel y me encantaría que nosotros, en España, también reivindicáramos a Mikel Oyarzabal, porque creo que es un futbolista que puede marcar también una historia en el fútbol español excepcional".