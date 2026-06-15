Preocupación en la Real Sociedad con Kubo

El futbolista japonés de la Real Sociedad sufrió un golpe en la rodilla en el partido frente a Países Bajos que le impidió seguir jugando y salió del estadio en sillas de ruedas

Take Kubo protagonizó la noticia negativa de la selección de Japón en su estreno en el Mundial por un golpe en el partido frente a Países Bajos que provocó que el futbolista de la Real Sociedad tuviera que salir del terreno de juego con ostensibles gestos de dolor. Un asunto que lógicamente también traslada preocupación a los donostiarras para saber el alcance de ese percance. El futbolista salió del estadio de AT&T de Arlington en silla de ruedas.

Fue en la segunda mitad cuando en un balón que controló Kubo sufrió un golpe con Dumfries. El japonés inmediatamente se fue al suelo con dolor en la rodilla. Tras intentar en la banda recuperarse ayudado por los servicios médicos de su selección, el jugador fue sustituido y se le podía observar en el banquillo con hielo y con problemas para caminar.

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Tanto es así que algunas imágenes, como la de Onda Cero, captaron como Kubo era trasladado en una silla de ruedas para abandonar el estadio por sus problemas en la rodilla derecha. El realista se refirió al golpe. "Creo que sí estoy bien. No sé qué me ha pasado, no sé, la verdad. Yo creo que me engancharon de todos lados. Yo creo que sí estoy bien, ya veremos", decía el propio Kubo en los micrófonos de DAZN.

El caso es que existe preocupación en Japón, para saber qué sucede con uno de sus futbolistas referentes en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. También en la Real Sociedad para quien el japonés es uno de sus puntales también y quien ha tenido una temporada complicada por otras lesiones.

Después del empate in extremis de Japón frente a Países Bajos, la selección nipona volverá a jugar el domingo frente a Túnez. Habrá que esperar para saber si Kubo puede estar en esa cita. Seguramente en las próximas horas se podrá conocer con más exactitud el alcance de la lesión de Kubo que generó la lógica preocupación en su selección y en la Real Sociedad.

Una lesión muscular ya dejó a Kubo dos meses fuera con la Real Sociedad esta temporada

Ya la temporada de Kubo con la Real Sociedad no ha sido fácil por culpa de una lesión que le mantuvo apartado casi dos meses de los terrenos de juego. Fue desde finales de enero hasta finales de marzo cuando el japonés tuvo problemas musculares que le mantuvieron en el dique seco para reaparecer en los meses finales.

Cierto es que Kubo puede presumir esta temporada de formar parte de los campeones de la Copa del Rey, aunque no ha llegado a encontrar su mejor versión con regularidad con la Real Sociedad. Con todo el extremo ha participado en 27 partidos con los donostiarras entre LALIGA y la Copa del Rey. En ellos ha marcados dos goles y ha ofrecido cuatro asistencias.

Ahora busca en el Mundial su mejor versión. Después de ser titular en el primer partido de Japón habrá que esperar para saber si el golpe le permite seguir disputando partidos a Kubo o si tiene que parar.