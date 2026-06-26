Último gran reto deportivo para Cavani: "Puede ir a retirarse donde quiera: al PSG, al Mánchester..."

El uruguayo ha rescindido con Boca para quedar libre, recuperar de sus molestias y encontrar un último reto de nivel antes de cumplir los 40 y pensar en retirarse; el Danubio, donde se formó, sueña mientras tanto con recuperarlo

El uruguayo Edinson Cavani es uno de los delanteros más destacados de la última década, habiendo pasado por clubes de relumbrón a nivel europeo como Napoli, Manchester United o PSG, así como en el Valencia FC en LaLiga.

Pese a ello, a sus 39 años tampoco discute nadie que los mejores años de Cavani y su mejor fútbol ya pasó. Muy atrás quedan esos 200 goles que consiguió con el PSG en 301 partidos o los 104 con el Napoli. Una época dorada en la que el conjunto parisino llegó a abonar 65 millones de euros por sus servicios, pasando luego a Mánchester, donde su rendimiento comenzó ir a menos hasta acabar en Valencia en la 22/23, con las miras puestas en el Mundial de Qatar, que se jugó en invierno.

A final de curso, Cavani rompió con el Valencia, marchándose a Boca Juniors, donde fue recibido de nuevo como una superestrella. Como ‘Xeneise’, su rendimiento volvió a ser gris, anotando su último tanto en noviembre de 2025, frente a Tigres.

El físico le está pasando una mala pasada, sumado a una edad ya considerable. Lo que le ha llevado a romper con Boca Juniors mientras que acaba de recuperarse de una hernia de disco. Con contrato hasta final de año, su deseo era quedar libre, llegando a un acuerdo para perdonar lo que restaba de contrato. ¿Su idea? Tener una última oportunidad de nivel antes de cumplir los 40, ultimando ahora su recuperación.

El Danubio apuesta por el retorno del hijo pródigo Cavani

Algo parecido a lo que ya intentó el verano pasado otro delantero sudamericano de relumbrón como es Alexis Sánchez, quien arribó al Sevilla FC desde el Udinese en busca de un último baile de primer nivel. Algo más joven que Cavani, el chileno ha acabado cuajando momentos importantes como sevillista a sus 37 años. Tanto, que ahora se esté debatiendo entre volver a Chile, donde lo tientan, o permanecer un año más en el Sevilla FC, donde también barajan la opción al cobrar muy poco y haber sido importante a final del curso 25/26.

En Europa, Cavani lo tendría complicado para encontrar un nuevo reto de entidad, como sí lo consiguió Alexis Sánchez con el Sevilla FC. Y es que el físico del uruguayo genera muchas dudas. En cualquier caso, en Uruguay lo tienen claro y gustarían recuperarlo para la causa antes de que acabe colgando las botas. El Danubio, equipo en el que se formó, ya le ha lanzado el anzuelo.

Días atrás, el propio director deportivo del conjunto charrúa se refirió a la posibilidad de repatriarlo, habiéndole las puertas de par en par. “Edi siempre tiene la puerta abierta, esta es su casa”, explicó Gustavo Matosas, quien no tiene dudas sobre el dudoso estado físico en el que pueda encontrarse el ‘Matador’: “Tenemos a uno de los mejores cuerpos médicos no sólo de Uruguay, sino de gran parte de América”.

Más llamativas, eso sí, son las declaraciones de Matosas, director deportivo de Danubio, al ser preguntado sobre el futuro de Cavani y su nuevo destino: “Esta es su casa, si él decide que sea acá. Me imagino que puede ir adonde quiera. Al PSG, al Manchester, adonde quiera puede retirarse”. Y es que no cabe duda de que le tiene un elevado estima, manteniéndolo aún al máximo nivel europeo, pese a su edad y sus molestias: “Tiene el desayuno servido acá”.