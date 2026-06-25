El problema del Sevilla con Alexis Sánchez y las voces que piden su regreso a la 'Roja': "Yo insistiría"

El club de Nervión sigue sin llegar a un acuerdo con el chileno, al que tendría que pagarle más para que cobre lo mismo, al tributar casi al doble. Mientras tanto, en su país piden su regreso a la selección y él mismo asegura que todavía le quedan "muchos capítulos por escribir"

El Sevilla FC trabaja en varios frentes para reforzar su plantilla de cara a la 26/27, incluyendo entre las gestiones que lleva a cabo José Ignacio Navarro las negociaciones con Alexis Sánchez para ampliar su contrato, que vence este próximo martes, por una temporada más. Pero de momento sigue sin producirse el acuerdo con el veterano atacante chileno, que ha descartado por ahora regresar a su país, donde Universidad de Chile sueña con su regreso, y ha recibido sondeos desde la Major League Soccer.

En Estados Unidos, el 'Niño' Maravilla podría conseguir todavía un jugoso salario, cosa que en Nervión tiene más complicado. En este sentido, el director deportivo blanquirrojo ya dejó entrever que no se hará un esfuerzo desmedido por retener al ex del FC Barcelona. "La intención tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Queremos darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y también lo que ellos entienden que Alexis debe recibir", apuntó durante su presentación.

Un detalle nada menor en la negociación con Alexis Sánchez

Pero han transcurrido casi dos semanas desde que fueron pronunciadas dichas palabras y no ha habido avances significativos. Además de asumir el rol secundario que le tiene reservado Luis García Plaza, que considera que su calidad puede ser un recurso muy válido en momentos puntuales, se ha apuntado que Alexis tendría que aceptar seguir cobrando una ficha que ronda los 500.000 euros anuales. Pero a ello se añade que ahora su sueldo pasaría a tributar en Hacienda del 24% al 47%, al ser residente fiscal tras llevar un año en España (algo que sucedería también con Vlachodimos). Es decir, o el Sevilla FC le sube sus emolumentos o ganaría mucho menos. Y ahí puede estar la clave de la negociación, aunque en Nervión confían pese a todo en retener tanto al delantero como al meta griego, como apunta el diario As.

Humberto Suazo rompe una lanza en favor de Alexis Sánchez

Mientras tanto, Alexis Sánchez sigue de vacaciones en su país, donde los aficionados asisten a la disputa del Mundial soñando con una resurrección de su selección, que no acude a una cita de ese calibre desde 2014. En este sentido, el ex delantero Humberto Suazo, que en su día estuvo en la agenda del Sevilla FC, tras ser cedido por el Monterrey mexicano al Zaragoza, ha apostado por el regreso del aún sevillista al combinado andino, con el que ha jugado 168 partidos y ha anotado 51 goles.

“Yo todavía insistiría con Alexis. Es un gran amigo, una gran persona, y siento que aún puede darle algo diferente a la selección. Alexis todavía puede liderar una selección, puede ayudar a los más jóvenes a crecer y ser un aporte en los equipos donde está", afirmó el hoy entrenador del San Luis de la segunda división chilena en el podcast El Presi del Pueblo.

El mensaje del 'Niño' Maravilla'

Cabe recordar al respecto que Alexis Sánchez jugó su último encuentro como internacional hace ahora un año, en junio de 2025, en la derrota por 2-0 ante Bolivia que marcó la salida de Ricardo Gareca. Desde entonces, su relevo en el banquillo, el interino Nicolás Córdova, no ha vuelto a contar con el 'Niño' Maravilla', que días atrás lanzó un mensaje en sus redes sociales para dejar claro que, a sus 37 años, aún se ve con fuerza para seguir en activo.

"Agradecido de Dios y de la vida que he tenido. Recuerdo cuando salí a los 15 años de casa y hoy saliendo de Tocopilla ya más grande, miré hacia adelante viendo los ojos de mi hija sonriendo y Tocopilla a mi espalda y me dije 'valió la pena el esfuerzo', de ser un simple niño que tenía el sueño de ser jugador de fútbol y competir con los mejores del mundo. Todavía me quedan muchos capítulos que escribir, esto recién comienza", apuntó en Instagram.

En Dinamarca se frotan las manos con el "nuevo Alexis Sánchez"

Pero al mismo tiempo resulta inevitable que le busquen sucesor, señalando entre ellos al joven Darío Osorio, que tras brillar esta pasada campaña en el del Midtjylland está en el punto de mira de varios conjuntos ingleses, como el Bournemouth y, especialmente, el Arsenal, donde hizo historia el tocopillano. "Lo tiene todo, se le considera el próximo Alexis Sánchez en Chile. Creo que puede marcar la diferencia en la Premier League”, ha asegurado sobre el extremo el director deportivo de su club, Kristian Kjaer, en el medio británico Standard Sport. Cualquiera diría que está como loco por hacer caja.