Atractivos sondeos a Alexis Sánchez que pueden alejarlo del Sevilla

Descartado a priori el regreso a su país, pese al interés de Universidad de Chile, el 'Niño Maravilla' sigue sin llegar a un acuerdo para renovar con el club de Nervión mientras preguntan por su situación desde la MLS de Estados Unidos

Al mismo tiempo que trabaja en la llegada de nuevos refuerzos, tras haber cerrado ya las incorporaciones de Guridi, Juan Iglesias y Sangante, José Ignacio Navarro mantiene la esperanza de retener a Odysseas Vlachodimos y negocia la renovación por una temporada más de Alexis Sánchez, aunque de momento sigue sin producirse el acuerdo con el veterano atacante chileno, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio.

Fue el propio director deportivo blanquirrojo quien confirmó las negociaciones con el ex del FC Barcelona o el Arsenal en su presentación oficial como relevo de Antonio Cordón, dejando claro que en Nervión tienen claro hasta dónde pueden llegar. "Estamos en conversaciones con su agente. La intención tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Queremos darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y también lo que ellos entienden que Alexis debe recibir. Estamos en esa fase de comunicación", explicó.

El tira y afloja entre el Sevilla FC y Alexis Sánchez

Pero las posturas están lejanas. El Sevilla FC piensa en Alexis Sánchez como una alternativa en la delantera y no lo considera pese a todo una prioridad, por lo que no se hará un esfuerzo desmedido para que continúe, mientras que el 'Niño Maravilla' y sus agentes valoran la oferta recibida al tiempo que reciben otras llamadas de ligas exóticas que sí podrían asegurarle un mayor salario.

Según el diario As, desde la MLS de Estados Unidos ha habido equipos que han preguntado por su situación, aunque aún sin ofertas concretas. Una oportunidad que el propio futbolista andino siempre ha valorado como una buena opción para vivir sus últimos años en activo, tanto por la pujanza de la competición como por la calidad de vida del país norteamericano.

El motivo que le aleja de Universidad de Chile y otras llamadas de Suramérica

Lo que sí parece descartado es que el de Tocopilla regrese este verano a Chile, donde Universidad de Chile estaba esperándole con "las puertas abiertas", como aseguró su presidenta, Cecilia Pérez. Además del gran esfuerzo económico que tendrían que hacer ambas partes para que fuese posible que Alexis jugara en el equipo del que su padre es aficionado, el aún jugador sevillista mira con recelo los escándalos que han sacudido al Azul Azul en los últimos tiempos y por ello es reacio a dar ese paso.

A sus 37 años, en cualquier caso, no le faltan pretendientes en Suramérica. Así, en los últimos meses habría recibido llamadas de México, Argentina -aunque se descartó que fuese de River Plate- y Brasil, desde donde ya tocaron a su puerta en enero el Corinthians y especialmente el Internacional de Porto Alegre.

Las condiciones para su renovación con el Sevilla FC

Pero al internacional chileno le gustaría alargar una temporada más su estancia en el fútbol europeo, donde desembarcó hace 19 años de la mano del Udinese, el mismo club del que llegó gratis el pasado verano a Nervión. Para ello, deberá aceptar seguir cobrando un sueldo bajo, de unos 500.000 euros netos, y asumir su rol secundario en el equipo. Es el que le tiene reservado Luis García Plaza, que considera que su calidad puede seguir siendo determinante en momentos puntuales, como demostró con su gol ante la Real Sociedad, su asistencia frente al Espanyol y el robo que dio origen al gol de Akor Adamas en Villarreal. Tres actuaciones decisivas para certificar la permanencia, acabando la temporada con cuatro tantos y dos pases de gol en 30 encuentros, con 1.400 minutos jugados.