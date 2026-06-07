En Chile aclaran el futuro de Alexis Sánchez y Medel le lanza un dardo: "Es chuncho"

El 'Niño Maravilla' tiene previsto sentarse con el Sevilla FC para tratar su posible continuidad. Universidad de Chile le esperaba "con las puertas" abiertas, pero ya da por hecho que no regresará este verano. Quien no lo quiere en su equipo, por su parte, es el 'Pitbull'

El Sevilla FC trata de darle un acelerón a su planificación tras el frustrado proceso de compra-venta por parte de Sergio Ramos y sus socios. Con José Ignacio Navarro al frente, tras la salida de Antonio Cordón, la prioridad pasa por la contratación de un portero, pero también está previsto que en breve se siente con dos de los jugadores que acaban contrato y cuentan con opciones de continuar: el capitán Nemanja Gudelj y Alexis Sánchez. Con el serbio, dicha posibilidad siempre ha estado sobre la mesa. Pero en el caso del chileno se trata de un vuelco radical tras darse por hecho su adiós, aunque ESTADIO Deportivo ya informó de tal opción a comienzos de marzo.

Ofertas para volver a Sudamérica

A sus 37 años, el 'Niño Maravilla' tenía decidido regresar a Sudamérica, donde no le faltan pretendientes. Había recibido llamadas de México, Argentina -aunque se descartó que fuese de River Plate- y Brasil, desde donde ya tocaron a su puerta en enero el Corinthians y especialmente el Internacional de Porto Alegre. Pero era especialmente en su país donde soñaban con su vuelta, después de que hace 19 años abandonase Colo-Colo (antes había jugado también en Cobreloa) para dar el salto a Europa de la mano del Udinese.

Ahora, el club que le esperaba con "las puertas abiertas" era Universidad de Chile, como aseguró semanas atrás su presidenta, Cecilia Pérez. El propio Alexis Sánchez ha admitido que es aficionado de dicho equipo por su padre, lo que alimentaba ese anhelo. Pero en el país andino ya dan por hecho que no se producirá su fichaje y que continuará en el Sevilla.

El secreto revelado a un hincha y los lamentos de Universidad de Chile

“Me quedo un año más en Europa“, le habría comentado a un hincha de la U al coincidir en un vuelo de Madrid a Santiago, según apunta el periodista Cristian Caamaño. Una información que ha provocado reacciones de lamento entre los aficionados y también por parte de voces autorizadas como la de César Vaccia, ex técnico del conjunto azul que logró dos títulos ligueros.

“Era el momento, se podía encontrar con el cariño, con su fútbol, con la alegría de jugar. La gente lo iba a recibir muy bien, pero tiene que ver con sus deseos. Si quiere seguir allá, está bien. Dios quiera que le vaya bien y sea feliz, pero para la U era bueno”, afirmó en Redgol el veterano entrenador chileno, que cree que Alexis podría haber dejado pasar su último tren, pues la edad no perdona.

El debate sobre la edad de Alexis Sánchez, sobre la mesa

“Sí, a pesar que se ha cuidado y todo, pero la U lo necesita ahora. Con 40 años la cosa cambia. El cariño es el mismo, pero el rendimiento no. Pero bueno, en el fútbol nunca hay que ser categórico, pero era el momento”, destacó. Aunque su opinión no es compartida por todos y hay quien sí le ve con cuarda suficiente para poder retrasar un año su regreso a Chile.

“Alexis está en un buen momento, mientras se mantenga activo va a marcar diferencias donde esté. No sé si va a jugar hasta los 40 años, pero su calidad es superior al promedio. Si viene el próximo año, pero donde juegue marca diferencias este año o el otro, por algo se ha mantenido en Europa. No pasa por algo económico, es ambición de jugador. No sabemos si hubo esfuerzo, pero es una situación que era el momento adecuado, quizás se puede dar a futuro, pero quiere seguir compitiendo en alto en Europa y sigue dejando bien parado el nombre del fútbol chileno”, apuntó el ex defensa internacional Marcos Fernández, que entiende la decisión de su compatriota.

Gary Medel y la rivalidad con Universidad Católica

Quien tiene claro que no lo quiere en su equipo es Gary Medel. O al menos así lo deslizó de broma el ex sevillista, aún en activo en las filas de Universidad Católica, el gran rival de la U. “¿Por qué no le dices a Alexis que venga a jugar la Copa Libertadores?”, le cuestionaron en el podcast @trisabor.cl, a lo que el 'Pitbull' respondió con sorna. "Se lo podría decir, ¿o no?. Pero ese es chuncho. ¿Te gustan los chunchos? ¿Entonces, para qué dices?", afirmó, haciendo referencia así al apodo de los seguidores de Universidad de Chile, por el chuncho (un tipo de búho) que luce en su escudo.

Los números de Alexis Sánchez y el aval de García Plaza

Ahora resta por saber si, efectivamente, el ex del Arsenal o el FC Barcelona, entre otros, llega a un acuerdo para continuar en el Sevilla FC. Para ello, debe aceptar seguir cobrando un sueldo asumible, de unos 500.000 euros netos, y asumir su rol secundario en el equipo. Es el que le tiene reservado Luis García Plaza, que considera que su calidad puede seguir siendo determinante en momentos puntuales, como demostró con su gol ante la Real Sociedad, su asistencia frente al Espanyol y el robo que dio origen al gol de Akor Adamas en Villarreal. Tres actuaciones decisivas para certificar la permanencia, acabando la temporada con cuatro tantos y dos pases de gol en 30 encuentros, con 1.400 minutos jugados.