Alexis Sánchez vale puntos y apunta a un nuevo 'caso Suso' en el Sevilla

Con su gol clave ante la Real Sociedad, el chileno le ha dado ya siete puntos directos al Sevilla, que siempre ha puntuado cuando ha participado en un tanto, y genera un escenario inesperado similar al del gaditano el curso pasado

Alexis Sánchez se erigió en protagonista inesperado en la finalísima contra la Real Sociedad al entrar en el campo tras el descanso en lugar de Isaac Romero y anotar a los cuatro minutos el tanto que permite a los nervionenses salir del descenso y tomar aire en su lucha por evitar el descalabro.

El chileno le pegó "con el corazón" tras recibir una dejada magnífica de Maupay dentro del área para dar vida al Sevilla y resurgir a nivel personal con otra aparición estelar. Y es que, más allá de sus lesiones y rendimiento guadianesco en Nervión, está resultando fundamental para conseguir el objetivo por la importancia de su aportación a nivel numérico.

Ayer, contra los donostiarras, brindó tres puntos al Sevilla y no es la primera vez que su participación en los tantos nervionenses son sinónimo de rédito, pues, de hecho, siempre que ha visto puerta o ha participado de forma directa con una asistencia el cuadro hispalense ha puntuado.

Alexis ha dado al Sevilla siete puntos directos con sus goles y asistencias

De este forma, a falta de cuatro jornadas para el final, suma cuatro tantos y una asistencia en 1.234 minutos repartidos en 22 encuentros y ha contribuido activamente en un cuarto de los puntos conseguidos por el Sevilla en esta temporada.

En este sentido, con sus dianas y asistencias ha aportado directamente un total de siete unidades de las 37 registradas por los blanquirrojos hasta ahora, sin olvidar su importancia en la goleada al Barça y el empate en La Cartuja, y el Sevilla nunca se ha quedado sin sumar cuando ha agotado su varita para engrosar sus cifras.

Así, en su primer partido como sevillista, contra el Elche, le sirvió a Peque el pase de gol en el definitivo 2-2, mientras que en el siguiente choque, ante el Alavés, anotó el tanto de la victoria (1-2).

Clave contra Barcelona y Betis pese a no contabilizar como puntos brindados

En la goleada al Barcelona no resultó decisivo su tanto, pero sí que sirvió para abrir la cuenta y poner en ventaja a los nervionenses para terminar ganando por 4-1.

Hubo que esperar cinco meses para se luciera de nuevo y lo hizo nada y nada menos que en el derbi en la Cartuja para recortar distancias en el marcador y meter en el Sevilla en un partido que finalizó con empate a dos.

El último y, posiblemente, el más importante, cayó ayer lunes y premió la entrega sevillista con un triunfo que vale oro puro cuando ya empezaba a cundir el nerviosismo ante la Real al no llegar el primero pese a las numerosas ocasiones.

Además, con su gol contra los vascos a los 37 años, 4 meses y 15 días, se convierte en el jugador extranjero más longevo en toda la historia del Sevilla en marcar en Primera, superando a Rakitic.

Un nuevo escenario con Alexis que genera cierta incertidumbre

Este tanto y su aportación puntual pero valiosísima generan un escenario inesperado en cuanto a su futuro cuando estaba completamente decidido. A priori, como apuntaron semanas atrás a ESTADIO Deportivo fuentes cercanas al jugador, Alexis Sánchez pondrá fin a su etapa en Nervión de solo una temporada cuando acabe su contrato a final de curso para regresar al fútbol suramericano, de donde ya maneja varias ofertas.

No obstante, podría ocurrir lo mismo que con Suso la temporada pasada, cuando se le ofreció renovar tras dar por hecha su salida, y que se intentara algo que se había descartado en un principio, prolongar su estancia si el futbolista lo viera con buenos ojos. No obstante, lo más probable es que haga las maletas y dé por concluida su larga y fructífera etapa en Europa.