Puerta abierta para Alexis Sánchez tras acabar en el Sevilla: "Si quiere, esta puede ser su casa"

Con contrato hasta junio, el futuro de Alexis en Nervión ya está definido y el club del que es seguidor confeso se ofrece como destino inmediato: "Lo estamos esperando"

Alexis Sánchez termina contrato el 30 de junio en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, salvo giro mayúsculo, no ampliará su vinculación en Nervión, por lo que en verano pondrá fin a su breve periplo como sevillista.

El chileno, fichaje 'bomba' de Cordón por inesperado y mediático, no ha respondido a las expectativas tras un comienzo esperanzador, lastrado por los problemas físicos y sin continuidad. Tanto es así que no parte de titular desde la derrota contra el Valencia el 21 de marzo, es decir que no ha contado los favores de García Plaza para entrar en el once inicial.

En total, acumula 1.198 minutos repartidos en 25 choques, con un saldo de tres goles y una asistencia, con un rendimiento a fogonazos que ha ido de más o menos.

Ahora, su futuro pasa por finiquitar su larga aventura en Europa y regresar al continente americano, donde ya le tentaron en el mes de enero, sobre todo desde Brasil, con el Inter de Portoalegre como el principal interesado en reclutarle, ya fuera en invierno o en el próximo verano. También apareció con fuerza River Plate, si bien, recientemente, la emisora chilena Radio Pauta afirmó que Alexis se debate entre dos ofertas y ninguna procede de Argentina.

Universidad de Chile se ofrece como destino para Alexis

En este contexto, volver su país de origen se erige como una opción que gana fuerza, y más después de las declaraciones de Cecilia Pérez, la flamante presidenta de la Universidad de Chile, club del que es seguidor confeso el futbolista sevillista.

Así, recién nombrada máxima mandataria de la U, le abrió las puertas de par en par a Alexis para concretar un nuevo retorno de la generación de oro chilena.

“Tal como lo dijimos en su minuto con Marcelo Díaz, con Charles Aránguiz, con Eduardo Vargas y también con Alexis Sánchez, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano que tarde. Alexis Sánchez sabe que, si quiere, esta va a ser su casa”, señaló con claridad meridiana Cecilia Pérez, que dejó claro que lo están esperando.

“Hemos repatriado a la ‘generación dorada azul’ y falta Alexis"

“Hemos repatriado a la ‘generación dorada azul’; falta Alexis, que venga también a jugar y competir por Universidad de Chile, el club del que es hincha, más allá de que no se formó acá. Así que lo vamos a estar esperando”, señaló la presidenta sobre el posible regreso de Alexis, que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el siguiente pase de su carrera, ya lejos de Europa.

Durante dos décadas en el Viejo Continente, Alexis ha militado en el Arsenal (166 partidos con 80 goles y 44 asistencias), Inter de Milán (142 con 24 y 28), FC Barcelona (141, 46+38), dos etapas en el Udinese Calcio (126, 21+20), Manchester United (45, 5+9), Olympique de Marsella (44) y Sevilla (25, con goles y una asistencia.