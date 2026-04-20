Alexis Sánchez decide su futuro entre dos ofertas y anunciará su decisión en las próximas semanas

El veterano atacante chileno finaliza su contrato con el Sevilla FC el próximo 30 de junio y cuando expire esta vinculación regresará al fútbol suramericano, 19 años después de dar el salto desde Colo Colo hasta el Udinese italiano, antes de vestir las camisetas del FC Barcelona, el Arsenal FC, el Manchester United, el FC Inter de Milán o el Olympique de Marsella francés

A nadie le sorprende la noticia de que a Alexis Sánchez sólo le quedan siete partidos como jugador del Sevilla FC pero, por si acaso, desde Chile han confirmado con el entorno del otrora 'Niño Maravilla' dos cosas: una, que no existe ninguna posibilidad de extender el contrato que expira el próximo 30 de junio, y dos, que el veterano delantero sigue viéndose con fuerza para estirar un poco más su exitosa carrera deportiva aunque haya aceptado la idea de que toca despedirse del fútbol europeo y volver a Suramérica, casi 20 años después de cruzar el charco tras cambiar el Colo Colo chileno por el Udinese Calcio italiano.

Alexis Sánchez anunciará su decisión "en las próximas semanas"

Mientras apura esta recta final de su segunda etapa en LaLiga EA Sports, Alexis Sánchez está meditando los pros y los contras para decantarse por una de las dos ofertas que más le han convencido para jugar la próxima temporada. En contra de lo que se había rumoreado en los últimos meses, ninguna de ellas procede de la liga de Argentina, donde vistió la camiseta franjirroja de River Plate en 2007, cedido por el Udinese después de despuntar en su país con las camisetas de CD Cobreloa y Colo Colo.

Así lo ha desvelado una información de Radio Pauta, emisora santiaguina, que anuncia a que la decisión final no se demorará mucho y se conocerá "en las próximas semanas". Cuesta imaginar que un futbolista tan experimentado -y comprometido con la causa aunque el físico no le esté acompañando- vaya a despedirse del Sevilla FC y a anunciar dónde jugará en la 26/27 antes de que el equipo nervionense resuelva su comprometida lucha por eludir el descenso.

"Alexis Sánchez tiene claro que no va a seguir en el Sevilla FC, no le van a renovar, y tiene dos opciones para junio, por ahora: una que era latente y se ha ido desinflando, pero se puede activar con su representación; las dos son en el continente y en Argentina no es", explica la mencionada noticia, que ha tenido gran repercusión en la prensa suramericana.

Siempre que se confirme este supuesto, Alexis Sánchez dirá adiós a Europa después de pasar por cuatro de las cinco grandes ligas -sólo le faltó la Bundesliga-. En estas dos décadas ha acumulado 166 partidos con el Arsenal FC (80 goles y 44 asistencias), 142 con el FC Inter de Milán (24 + 28), 141 con el FC Barcelona (46+38), 126 en dos etapas en el Udinese Calcio (21+20), 45 con el Manchester United (5+9), 44 con el Olympique de Marsella y 24 con el Sevilla FC (3+1) hasta el momento, a falta de siete jornadas para que concluya LaLiga EA Sports. En una de sus primeras ruedas de prensa en Nervión aseguró que su objetivo era "jugar con la selección chilena el Mundial de 2030". De la capital andaluza se marchará con 37 años y a esa cita llegaría ya en las puertas de los 42.