Casquero avala a Juan Iglesias con sinceridad: "Es un fichaje realista, no el perfil de lateral que tenía el Sevilla antes"

El excentrocampista de Sevilla y Getafe realizada en ESTADIO Deportivo una radiografía honesta del flamante fichaje sevillista, con detalles muy interesantes y el convencimiento de que el club nervionense acierta dentro de su delicada situación actual

El fichaje de Juan Iglesias cuenta con el aval de su trayectoria en el Getafe y el respaldo de los que conocen a la perfección al polivalente lateral que el Sevilla ha reclutado a coste cero dentro de un contexto muy determinado.

Entre las voces autorizadas para analizar la incorporación nervionense se encuentra la de Javi Casquero por su pasado en el Getafe y Nervión y su estrecho seguimiento a los dos clubes más importantes de su carrera.

El excentrocampista, ahora comentarista televisivo en numerosos encuentros de los azulones y también de los blanquirrojos, realizó en ESTADIO Deportivo una radiografía muy honesta del nuevo defensa sevillista desde el prisma desde las circunstancias actuales del club, porque considera fundamental qué se conozca con detalle qué tipo de futbolista ha firmado el Sevilla para no generar falsas expectativas y valorarlo en su justa medida.

Casquero califica de realista el fichaje de Juan Iglesias y destaca que nunca se lesiona

"Juan Iglesias es un fichaje realista con la situación que está viviendo en el club ahora mismo, estos jugadores que ofrecen rendimiento inmediato. Juan Iglesias lo lleva haciendo muy bien en estas temporadas y prácticamente no se pierde ningún partido. Hace poco estuve viendo las estadísticas y no recuerdo que tuviera ninguna lesión, lo que es muy valioso para un equipo", apuntó a esta redacción Casquero, que insistió en las bondades de la nueva cara blanquirroja tanto a nivel futbolístico como humano.

"El Sevilla ficha a un futbolista que tiene mucha experiencia en la categoría, que es buen defensor, que me consta que es un gran compañero dentro del vestuario en Getafe. Le tienen muchísima estima tanto por su comportamiento al día a día como por su profesionalidad", señaló el talaverano, que recuerda que "la exigencia del Sánchez-Pizjuán y del Sevilla es muy grande", pero que "el chico llega en una edad madura y creo que Luis García Plaza le puede sacar mucho rendimiento".

Además, resaltó su polivalencia y también que resulta más efectivo atrás que en ataque. "En Getafe ha jugado de lateral derecho, lateral izquierdo extremo derecha... En línea de tres centrales también ha ejercido como central derecho. Es un jugador de equipo", apuntó Casquero, que "sobresale más en el aspecto defensivo que en el ofensivo", por lo que considera necesario que la plantilla disponga "de un perfil más atacante como Juanlu, por ejemplo, para poder compenetrarlos".

Casquero pide que no se le compare con los grandes laterales ofensivos que tuvo el Sevilla

Y es que Casquero hizo hincapié en sus fortalezas y debilidades para que no se espere de Juan Iglesias lo que no puede ofrecer ni se entren en comparaciones con los carrileros que brillaron en el ciclo más glorioso de la historia nervionense.

"Yo he sido compañero de Dani Alvés y cuando estaba en el Almería coincidí con Aleix Vidal, que era otro avión. No es ese perfil de futbolista. No es ese lateral derecho que tenía el Sevilla cuando destacaba en la Europa League o estaba muy arriba en la clasificación. No ese lateral superofensivo que llegaba al fondo y marca goles".

Y destaca que Juan Iglesias "es muy difícil de superar"

"La gente tiene que ser consciente que es un jugador muy difícil de sobrepasar. Los rivales por la zona donde está Juan Iglesias tenían muchas dificultades para poder rebasarle. Por lo tanto, el Sevilla ficha un perfil de jugador de rendimiento inmediato, de equipo, que siempre está disponible, que prácticamente no comete errores en defensa, que eso es algo muy importante", matizó Casquero, que cree que el Sevilla acierta dentro de sus posibilidades y celebra el paso adelante de Juan Iglesias.

"A veces es fundamental saber qué jugador te vas a encontrar para saber lo que le puedes pedir. Yo me alegro personalmente por Juan, porque creo que lleva haciendo muy buenas temporadas en Getafe y saltar al Sevilla es muy importante para él", señaló.