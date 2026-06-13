Juan Iglesias da la clave para trasladar al Sevilla el ADN de Bordalás: "Desde el primer día"

El nuevo fichaje nervionense considera clave "generar un ambiente de unión" para que el conjunto blanquirrojo se convierta en un equipo "complicado" e incómodo para los rivales, al igual que lo ha sido el Getafe en los últimos años

El Sevilla FC ya ha confirmado sus dos primeros fichajes para la 26/27, ambos a coste cero. Se trata de Jon Guridi, ex del Alavés firmado por José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo, y Juan Iglesias, que ya fue atado por Antonio Cordón antes de su marcha. El próximo en caer debe ser el central francés Arouna Sangante, también gratis al no renovar con el Le Havre, quedando en el aire la incorporación de Patrik Mercado, por el que existe un principio de acuerdo que su club, Independiente del Valle, quien hacer valer a toda costa pese a su grave lesión.

En el caso de Juan Iglesias, el vallisoletano ya se encuentra de mudanza por la capital hispalense y ha aprovechando su estancia para conocer las instalaciones del club de Nervión y conceder su primera entrevista a los medios oficiales de la entidad, aunque no es hasta el 30 de junio cuando formalmente acaba su vinculación con el Getafe.

El Sevilla FC fue su "prioridad en todo momento"

"Con mucha ilusión de estar aquí ya, es la palabra que mejor define cómo estoy ahora. Tengo ganas de empezar ya a entrenar, a competir, ponerme la camiseta y hacer una temporada ilusionante", señaló el defensor, que llega después de seis temporadas en la máxima categoría con el conjunto azulón, con el que ha disputado 175 encuentros.

Por ello, se define como "un jugador ya maduro, con una experiencia en LaLiga después de unos años de sufrir y remar", destacando que a sus 27 años se encuentra ante el gran reto de su carrera. "Estoy en el Sevilla, en un club de una magnitud muy grande, diferente a lo que estoy acostumbrado. Sé que vengo a un club con una historia increíble y cuando el Sevilla se pone en contacto conmigo es mi prioridad en todo momento. Por fin puedo decir que estoy aquí. Es un club enorme con una historia y una ciudad apasionantes. Lo que puedo y quiero aportar es energía, para el vestuario, para la afición... y también experiencia", señaló.

Ya ha hablado con Luis García Plaza: "Sé que es lo que quiere"

En este sentido, Juan Iglesias admitió que ya ha tenido una toma de contacto con Luis García Plaza para conocer lo que espera de él. "No he coincidido con él, pero ya he estado hablando con él y le conozco de habernos enfrentado. Sé qué es lo que quiere y sabe que se lo puedo dar, así que con ganas de trabajar juntos. Quedamos en hablar cuando arrancara la pretemporada y hablar de lo que quiere de mí y de dónde quiere que juegue. Él ya sabe que estoy disponible para jugar donde me pida, con toda la ilusión y energía", comentó, haciendo alusión a la polivalencia que le caracteriza.

"Siempre es algo que le comento a los chicos jóvenes. Cuantas más posiciones tengas más fácil es jugar. Pero mi posición es lateral derecho, aunque esta temporada he jugado en toda la defensa e incluso de extremo. Es adaptarse a lo que el entrenador quiera y hacerlo bien en todas las posiciones", resaltó.

Quiere ver "un equipo duro y difícil"

Tras abandonar un Getafe que jugará en Europa la próxima campaña, el ex canterano del Valladolid quiere traerse al Sánchez-Pizjuán algo de ese estilo del equipo de José Bordalás, que era el elegido por Sergio Ramos en caso de haber comprado el club de Nervión. "Vengo de un equipo con ese ADN, que nadie quiera enfrentarse a nosotros, un equipo duro y difícil. Es lo que tenemos que generar aquí desde el primer día. Generar un ambiente de unión y que empiecen a salir las cosas. Que pasen los partidos y los rivales vean que tienen en el Sevilla un rival complicado. Para eso, por mi experiencia, es importante la unión en el vestuario. Cuando sales de situaciones complicadas, como en la vida, eso te hace más fuerte y te une más. Hay que crear un ambiente de familia, de generar esa ilusión", explicó.

El factor clave del Sánchez-Pizjuán

Para ello, Juan Iglesias confía en contar con el apoyo de una afición que sabe que es especial. "Como visitante siempre tienes la sensación de que hay que pasar los primeros 15 minutos, que no pase nada, porque sales a un campo que aprieta mucho, con un ambiente increíble de fútbol. Ahora tengo la suerte de empezar esos 15 minutos en el otro lado, con esas ganas de intimidar al rival, que es lo que genera muchas veces el Ramón Sánchez-Pizjuán, para que entren un poco despistados. En los años que he venido aquí, sales, ves a la gente cantando el himno y es algo que impone", destacó.

Los consejos y la ayuda de David Soria

Por otro lado, el ex del UD Logroñés agradeció la ayuda que ha encontrado en otro ex sevillista de la plantilla azulona. "Tengo la suerte de tener como excompañero y amigo a David Soria. Quién mejor que él para hablarme y aconsejarme de lo que es el Sevilla, tanto el club como la ciudad. Ya le he dado mil veces las gracias por ayudarme a adaptarme y me ha dicho que cualquier cosa que necesite, que le llame. Me aconsejó que sea humilde, que no cambie con respecto a lo que he sido en Getafe allí con él y que está muy contento de que esté aquí", comentó.

Su mejor momento y el objetivo del Sevilla FC

"Creo que estoy en mi mejor momento, pero creo que no va a ser todavía el mejor. Queda mucho por trabajar, estoy en una buena edad y es momento para aprovechar la experiencia en LaLiga", añadió sobre el momento en el que llega al Sevilla FC, sin querer marcar de momento una meta colectiva. ""El objetivo personal y del conjunto tiene que ser de ilusión y de felicidad. Hay que ir a cada partido y afrontarlo con energía y con ganas de que lleguen los partidos. Tenemos que meternos en la mente el no cansarnos de ganar. Y competir. Que es una palabra que se dice mucho, pero que cuando consigues tener eso dentro del vestuario y en la cabeza de todos los jugadores, llegas a los partidos y los afrontas de otra forma. Va a ser un año ilusionante, tenemos que crear esa unión fuerte aunque ya la he visto en estos últimos partidos. Ir todos a una, que estén con nosotros porque nos lo vamos a dejar todo por ellos", sentenció.