Juan Iglesias viaja y cumple su primer deseo como sevillista: "Ya estoy aquí con vosotros"

El flamante fichaje nervionense se encuentra en la capital hispalense, ha conocido ya las instalaciones y ha pronunciado sus primeras palabras como blanquirrojo, como paso previo a posar con sus nuevos colores

Juan iglesias se convirtió este jueves oficialmente en el segundo fichaje del Sevilla para la próxima temporada después del anuncio de Jon Guridi y hoy mismo ha conocido ya las instalaciones de su nuevo club tras viajar a la capital hispalense.

De hecho, su primer mensaje como futbolista nervionense lo ha grabado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios aprovechando que se ha desplazado a Sevilla para disfrutar de unos días de vacaciones.

Palabras en la que deja claro que está contando los días desde ya para enfundarse la elástica sevillista y comenzar a preparar la temporada venida, la primera como blanquirrojos tras siete cursos en el Getafe.

Primera palabras como nervionense de Juan Iglesias

"Sevillistas, ya estoy aquí con vosotros, con muchas ganas de ponerme la camiseta y conocer el Sánchez-Pizjuán. ¡Vamos, Sevilla!", señala el flamante fichaje nervionense en un vídeo compartido la tarde de este viernes por los medios oficiales del club. Deseo, el de ponerse la camiseta, que no tardó en cumplir, porque, poco después, el Sevilla publicó fotos en sus redes de Juan Iglesias uniformado con sus nuevos colores.

Cabe recordar que Iglesias aterriza con la carta de libertad tras acabar contrato en el Coliseum y que ha firmado por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. Antonio Cordón se adelantó a otros pretendientes a principios de año, cuando ya podía negociar con libertad, para atarle y José Ignacio Navarro, por entonces, mano derecha del alto ejecutivo extremeño, no ha dudado en dar luz verde a esta operación.

David Soria avala el fichaje de Juan Iglesias

Un fichaje con el aval de su titularidad indiscutible en el Getafe, donde, a las órdenes de José Bordalás, lo jugó prácticamente todo, con un total 3.217 minutos repartidos en 38 partidos, con un gol y tres asistencias, y también el respaldo absoluto de voces autorizadas como la de su amigo y exsevillista David Soria, también pieza clave en el Getafe y que lamenta su marcha.

"Es una gran pérdida, porque está en su mejor momento. Es un jugador que suma dentro de todos sitios, dentro y fuera del campo", señaló en Canal Sur Radio el meta, que está convencido de que responderá a las expectativas: "No va a defraudar".

Además, David Soria que reconoció que participó en cierto modo en la toma de decisión de Juan Iglesias cuando le llegó la oferta del Sevilla. "Tenemos amistad. Le di mi punto de vista de lo que he vivido allí, la vida en Sevilla, el club, para que tomara la decisión y tuviera más datos. Reunió más opiniones de gente cercana y decidió tirar para abajo", apuntó el portero madrileño, convencido de que Juan Iglesias contribuirá al necesario crecimiento del Sevilla, por muchas razones.

"Al Sevilla le ha faltado gente competitiva y Juan Iglesias lo es"

"Te va a cumplir donde lo pongas. Es un gusto tenerlo en el equipo. Un jugador de rendimiento inmediato, con una media muy buena. Eleva el nivel de la plantilla y hace que se compita, que yo creo que al Sevilla le ha faltado un poco de gente competitiva", indicó.