El superordenador actualiza el descenso: Valencia, Rayo, Mallorca, Sevilla, Alavés, Elche, Levante y Oviedo, metidos en la pelea

A falta de siete jornadas para que finalice la temporada en Primera división, no hay ningún equipo descolgado en la lucha por la permanencia la cual se estima que va a ser una de las más caras de las últimas campañas. Se estima que con 41 puntos se corre el riesgo de descender a Segunda división

El Valencia CF y el Sevilla FC son dos de los equipos que está peleando por la permanencia en Primera división.IMAGO

Uno de los puntos más atractivos de lo que resta de temporada en Primera división va a ser la pelea por la permanencia en la que están inmersos hasta ocho clubes que están obligados a dar lo mejor de sí si no quieren descender a Segunda división. En esta lucha hay algunos equipos históricos del fútbol español como son el Sevilla FC o el Valencia CF, que con sus dos últimas derrotas se ha complicado la vida, y otros más habituales en estas lides como Mallorca, Rayo Vallecano, Alavés, Elche, Oviedo y Levante. Todos y cada uno de ellos van a estar obligados a sumar muchos más puntos ya que se estima que la salvación va a estar más cara que en temporadas pretéritas según el superordenador de OPTA.

Una permanencia más cara en Primera división que en otras temporadas

La Primera división esta temporada está más igualada que nunca lo cual se ve en todos y cada de los partidos en donde cualquier equipo es capaz de ganar a otro dando igual cómo lleguen situados en la clasificación. Las sorpresas han dejado de serlas y ya es una normalidad ver que equipos situados en puestos de descenso le ganan a otros clubes que están incluso en posiciones europeos.

Es tal la igualdad que el superordenador de OPTA estima que se van a necesitar 41 puntos o más para conseguir la permanencia en Primera división. Es decir una puntuación algo si es comparada con anteriores campañas. De hecho, en algunas de las últimas ediciones de LaLiga han valido esos 41 puntos para lograr la permanencia pero en esta a lo mejor no es suficiente.

En la temporada 2021/2022, el Granada CF descendió con 38 puntos y el Cádiz se salvó con 39 puntos. En la 2022/2023, el Real Valladolid bajó con 40 puntos y la UD Almería obtuvo la permanencia con 41 puntos. En la 2023/2024, El Cádiz CFR descendió con 33 puntos, salvándose el Rayo Vallecano con 38 puntos. Y, por último, en la pasada campaña mantuvo la categoría el Sevilla FC con 41 puntos y bajó el CD Leganés con 40 puntos.

Las opciones de descender de los ocho equipos que pelean por la permanencia en Primera división

Cuando faltan siete jornadas por terminar la actual edición de Primera división, hay ocho equipos implicados en la pelea por la permanencia. El superordenador de OPTA da los siguientes porcentajes siguiendo su modelo matemática.

De los ocho equipos, el que tiene menos opciones de bajar a Segunda división es el Rayo Vallecano, quien en todos los escenarios sólo acumula un 5'66 por ciento de opciones. Le sigue el Valencia CF, quien sólo bajaría en un 9'5 por ciento de todos los posibles casos. Estos dos clubes cuentan con un colchón.

Menos margen de error tienen el RCD Mallorca y el Sevilla FC. El club bermellón tiene más aire ya que sólo descendería en 10'34 por ciento de los casos. Por su parte, el Sevilla FC bajaría a Segunda división en el 25'6 por ciento de los escenarios. Es decir en 1 de cada 4 casos.

Más difícil lo tiene los últimos cuatro clubes. El Deportivo Alavés descendería en un 29'87 por ciento de los casos; el Elche CF en un 46'39 por ciento; el Levante UD en un 76'52 por ciento; y, por último, el Real Oviedo en un 91'95 por ciento de los escenarios.