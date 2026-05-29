Denuncia al Ayuntamiento de Valencia por permitir las obras del Nou Mestalla

úvaM ha demandado al Consistorio valenciano por dar luz verde a la reanudación de la construcción del nuevo estadio con el objetivo de "defender al Valencia y su patrimonio material e inmaterial" así como a "una exigencia cívica elemental de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional"

La asociación 'Últimes vesprades a Mestalla (úvaM)' ha anunciado en el día de hoy que han interpuesto una denuncia en el juzgado de lo contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Valencia por permitir la reanudación de las obras del Nou Mestalla, estadio que el club che pretender inaugurar en el verano de 2027.

Así, la demanda va dirigida contra la resolución municipal que desestimó expresamente las solicitudes de úvaM relativas a la caducidad de la licencia urbanística, la adopción de medidas para evitar el inicio de las obras y el pronunciamiento sobre las deficiencias técnicas denunciadas en el Proyecto de Ejecución presentado por el Valencia CF el 11 de octubre de 2024, según apunta el escrito de la asociación.

Con esta denuncia, úvaM pretender dejar claro que el documento presentado por el Valencia "no reunía las condiciones exigibles a un verdadero Proyecto de Ejecución y que el Ayuntamiento, pese a haber sido advertido de forma expresa, concreta y técnicamente fundada, permitió el avance de las obras sin abordar materialmente el fondo de las cuestiones planteadas ni realizar una comprobación técnica suficiente".

Además, dicha demanda va acompañada de un informe técnico pericial elaborado por dos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que viene a confirmar la existencia de "deficiencias relevantes" en aspectos esenciales del proyecto, que úvaM relata a continuación:

Su manifiesto carácter de "edición preliminar", incompatible con un Proyecto de Ejecución completo y cerrado. La improcedencia del procedimiento empleado (certificación ECUV sobre el Proyecto Básico y declaración responsable) para iniciar las obras cuando, según sostiene úvaM, el Proyecto de Ejecución incorporaba modificaciones sustanciales respecto del Proyecto Básico certificado. La indefinición de la cubierta del estadio y de sus implicaciones estructurales, económicas y funcionales. El uso de normativa estructural derogada. La ausencia de un análisis suficiente sobre la durabilidad y vida útil residual de una estructura abandonada durante más de quince años. Deficiencias en materia de resistencia al fuego, recubrimientos y seguridad. La falta de definición y presupuesto completo de la instalación fotovoltaica obligatoria. La omisión de partidas esenciales que impiden conocer el coste real de la obra.

úvaM piensa llegar hasta el final

Por todo ello, úvaM señala directamente al Ayuntamiento valenciano ya que ha permitido el "avance de las obras pese a las advertencias documentadas de que el supuesto Proyecto de Ejecución no cumplía los requisitos mínimos exigibles".

Para úvaM, "lo ocurrido ha permitido que una estructura susceptible de adaptación a la normativa vigente, aunque con mayor plazo, mayor presupuesto y una definición técnica rigurosa, avance ahora hacia una situación cada vez más difícil de corregir, con mayor coste económico y mayor riesgo para el futuro del club". "Ninguna presión por llegar a determinados plazos, tampoco la vinculada al Mundial de fútbol de 2030, puede justificar que se reduzcan costes, se acorten tiempos o se rebaje el control administrativo en una infraestructura destinada a albergar a decenas de miles de personas", añade.

Aclara úvaM que si el procedimiento confirma que las advertencias técnicas fueron ignoradas y que se permitió avanzar la obra sin las comprobaciones exigibles, promoverán también las actuaciones legalmente procedentes para depurar responsabilidades.

"Desde últimes vesprades a Mestalla reiteramos que esta demanda responde a la voluntad de defender al Valencia CF y su patrimonio material e inmaterial, pero también a una exigencia cívica elemental de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional", recalca la asociación, que vuelve a poner de relieve lo que es una "operación de alto riesgo, basada en un proyecto incompleto, en previsiones económicas inciertas y en manos de una gestión que lleva más de una década arrastrando al Valencia CF a la irrelevancia y la decadencia: una alternativa viable técnicamente, conveniente económicamente y que pone en valor un patrimonio urbano, sentimental y deportivo único en la ciudad y en el fútbol europeo".

Por último, úvaM recuerda que "el Valencia CF y la ciudad de Valencia merecen garantías, rigor técnico y una Administración que actúe como defensora del interés general, no como simple receptora de las explicaciones del promotor".