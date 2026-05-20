El cambio de planes en la venta de Mestalla: "﻿Eso nos da una posición más de fuerza"

El director general del Valencia habla de los beneficios que reportará al club el cambio de estadio, así como la clave para haberse podido retomar las obras del Nou Mestalla y sacar más dinero por los actuales terreno de Mestalla

El estadio de Mestalla cumple 103 años de vida a las puertas de cerrarlas para siempre. Al histórico estadio del Valencia apenas le queda una temporada en activo antes de que el club se mude definitivamente al Nou Mestalla, cuyas obras se retomaron a principios de 2025 con vistas a estar finalizadas en el verano de 2027.

Son muchos los interrogantes que ofrece esta mudanza de estadio, como bien nos desveló José Pérez, presidente de Libertad VCF, en su entrevista a ESTADIO Deportivo, la misma asociación que ha convocado una manifestación contra la gestión de Peter Lim en la previa del choque ante el Barcelona. Y ha sido el director general del Valencia, Javier Solís, quien ha intentado arrojar más luz sobre todo esto.

En una entrevista a 'Sports, inside' de 2Playbook, el dirigente che junto a Jorge García, director comercial y marketing, y Franco Segarra, director de análisis, datos y área fan, han explicado que el cambio al nuevo estadio dará muchas más oportunidades a la entidad valenciana.

"Como os podéis imaginar, es un cambio de dinámica absoluta para el club. Como bien has comentado, desde enero del año pasado, cuando se empezaron las obras de nuevo, se ha ido viendo cómo el estadio se está convirtiendo en una realidad que va a posicionar al club en términos de casa y en términos de ingresos, en términos de tecnología, a nivel de otros muchos clubes, no solo en España, sino también en Europa. Para nosotros, lo considerábamos en la casa como la última gran contingencia que tenía el club. Hoy en día, con este salto que vamos a dar, esperamos posicionarnos al nivel de los grandes venues, de los grandes recintos. Como he dicho, no solo de España, sino también de Europa", ha asegurado Solís.

La decisión de retomar las obras del Nou Mestalla

También ha reconocido Javier Solís que no fue fácil retomar las obras del Nou Mestalla, ya que implicaba un coste de 300 millones de euros.

"No era sencilla de tomar, pero era una necesidad que tenía el club. Tener un estadio parado desde el 2009 era una piedra en el zapato para el club. Sí que es cierto que, al principio, y con un ejemplo lo podremos entender, cuando necesitábamos la venta del anterior estadio para empezar a construir el nuevo, evidentemente el comprador eso lo sabía. Tú cuando quieres vender algo y el de enfrente lo sabe, no te ofrece lo que tú crees que vale", ha explicado el director general.

Al final, el préstamo de CVC y el de Goldman Sachs dieron el empujón necesario: "Con la entrada de CVC y luego con el magnífico trabajo que ha hecho el club, cerrando la financiación con Goldman Sachs, se da un poco la vuelta a la situación. El club ya tiene esa capacidad de empezar, y no solo de empezar sino terminar el estadio".

Cambio en la estrategia de venta de Mestalla

Pero como es lógico, el cambio de estadio supone también tomar una decisión con el actual recinto de Mestalla, o mejor dicho, de sus terrenos, cuya venta antes de final de año se antoja fundamental, aunque gracias al préstamo con el grupo inversor ahora desde una posición de fuerza.

"Eso evidentemente nos da una posición más de fuerza en la venta del actual estadio. Y por tanto yo te diría que, desde que cerramos la financiación y por supuesto desde que empezaron las obras, ya nos dimos cuenta del activo que se iba a generar y de la importancia que iba a tener para el futuro del club. Y no solo del club, también de la ciudad, porque va a ser un epicentro de desarrollo nuevo en la ciudad que sin duda va a revertir en el beneficio de todos los ciudadanos", apuntó.