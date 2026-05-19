Nueva manifestación contra Peter Lim: "﻿El Valencia no pertenece a quienes lo maltratan"

La asociación Libertad VCF ha convocado una manifestación en la previa del Valencia-Barça para "denunciar la gestión fraudulenta y destructiva" del dueño del club, amparado por las "instituciones valencianas" como el Ayuntamiento

El Valencia Club de Fútbol selló la permanencia de forma matemática el pasado domingo venciendo a la Real Sociedad en Anoeta en un partido loco, tres que además de certificar la presencia una temporada más en Primera división dan la posibilidad de luchar en la última jornada por meterse en la UEFA Conference League si acompañan los resultados de Getafe y Rayo Vallecano.

Para la previa de ese partido ante el Barcelona, el que será el último de la temporada en Mestalla, la Asociación Libertad VCF, con cuyo presidente hablamos recientemente en ESTADIO Deportivo, ha convocado una manifestación para volver a protestar contra la gestión de Peter Lim y la situación actual del club che.

En su comunicado, Libertad VCF cita a todos los aficionados a las 17:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, desde donde comenzarán una marcha hasta llegar a Mestalla, que el próximo año vivirá su última temporada como casa del Valencia, "para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim" al frente del club blanquinegro.

"Nos sobran los motivos", titula Libertad VCF el escrito por el que pretende llevar a cabo una multitudinaria manifestación con el que trasladar el sentir de la afición valencianista. "Son ya demasiados años de ataque a un escudo, de engaños a una afición y de desprecio a todo un pueblo. Peter Lim ha sumergido al Valencia CF en una auténtica pesadilla", comienza el comunicado.

"La parcela deportiva ha sido destrozada. La economía del club, llevada al límite. La afición, maltratada. Los derechos del valencianismo, pisoteados. Nuestra historia, traicionada. Han arrasado con todo lo que representa el Valencia CF y pretenden seguir haciéndolo", prosigue el escrito de Libertad VCF.

También contra los cómplices de Lim

El duro comunicado no solo señala a Peter Lim, sino también a los que consideran sus colaboradores en suelo valenciano: "Pero Peter Lim no ha actuado sólo desde la distancia. Ha contado con sus cómplices locales, con responsables dentro del club que, desde sus despachos y con apellidos valencianos, han ejecutado una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Y por supuesto también está contando con la permisividad, cuando no la colaboración directa, de las instituciones valencianas, empezando por el Ayuntamiento de Valencia".

"Por todo ello, porque nos sobran los motivos y porque el valencianismo no puede seguir callado, saldremos a la calle para denunciar la gestión de Peter Lim y de todos aquellos que han contribuido a sostenerla", concluye Libertad VCF.

La manifestación, pendiente del horario definitivo del partido

Recuerda Libertad VCF que el horario de la manifestación e incluso el día podría ser modificado si finalmente LaLiga cambia la jornada unificada, que en principio está fijada para el sábado a las 21:00 horas.

"Pendiente de si hay cambio de horario en nuestro último partido de liga, el próximo sábado 23 de mayo, a las 17:00 horas, todo el valencianismo tiene una cita en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Desde allí iniciaremos una marcha hacia Mestalla, símbolo de nuestra historia y de nuestra resistencia, para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim al frente de nuestro Valencia CF. Porque el Valencia CF no pertenece a quienes lo maltratan. Pertenece a su gente, a su historia y a su afición. Peter Lim, vete ya".