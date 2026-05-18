'Expediente X' con Danjuma en el Valencia: ¿por qué fue el descarte ante la Real Sociedad?

El extremo neerlandés fue el mejor del Valencia al inicio de la temporada pero se ha ido diluyendo como un azucarillo con el paso de las jornadas hasta el punto de apenas jugar una hora en los últimos dos meses

Paradójicamente, los caminos de Arnaut Danjuma y el Valencia han sido opuestos esta temporada. El atacante internacional neerlandés, aunque nacido en Lagos (Nigeria), comenzó la temporada siendo el fichaje más ilusionante de la afición valencianista, jugando a un nivel muy alto y siendo de los mejores de la plantilla de Carlos Corberán.

De hecho, el ex del Villarreal llegó a hacer tres goles en las siete primeras jornadas de LaLiga, siendo titular indiscutible para el preparador de Cheste aunque su rendimiento comenzó a decaer con la llegada de diciembre y su primera suplencia, en la jornada 13 ante el Atlético de Madrid. Por aquel entonces el club che ya coqueteaba con los puestos de descenso.

Llegó el mercado de enero con nuevos (y acertados) fichajes y el resurgir de Largie Ramazani en la banda izquierda, quien le comió totalmente la tostada al neerlandés. Goles ante el Levante, Villarreal y Osasuna mientras que Danjuma apenas participó 54 minutos. Cuando el Valencia empezó a despegar, Danjuma comenzó a desaparecer.

De ser intocable a no jugar casi nada

Todo ello hasta llegar a esta final de temporada donde el futbolista holandés ha desaparecido prácticamente de los planes de Carlos Corberán, cuando a comienzo de temporada era intocable. En los dos últimos meses de LaLiga Danjuma apenas ha sumado 68 minutos de juego, quedándose sin participación en cinco de los últimos nueve encuentros, los tres últimos de forma consecutiva.

Danjuma se quedó en el banquillo en San Mamés y también en Mestalla ante el Rayo, viajó a San Sebastián pero fue el único de descarte de Carlos Corberán, en principio no por decisión técnico sino por unas molestias de última hora en la espalda. El extremo vio el partido desde la grada junto a Gayà.

Este lunes ha sido de los pocos futbolistas que ha estado en Paterna, pues es día de descanso, pero el neerland��s ha acudido para tratarse con los fisioterapeutas. Parece que evoluciona bien y todo hace indicar que llegará a tiempo al último partido de la temporada ante el Barcelona, aunque que juegue o no ya dependería del míster, quien apenas lo usa ya como un recurso para segundas partes y en contadas ocasiones.

Con contrato pero futuro incierto

Con contrato en vigor por dos temporadas más, Arnaut Danjuma llegó a Mestalla el pasado verano a coste cero desde Villarreal. Su fichaje fue uno de los que más expectativa levantó, teniendo en cuenta además su buen arranque liguero, sin embargo, Danjuma acabara la temporada prácticamente en el olvido. Su futuro debería estar en Valencia, pues tiene contrato, pero tras no cumplir con las expectativas, no sorprendería que pudiera acabar saliendo un año después si llega alguna oferta que satisfaga tanto al jugador como al club valenciano.