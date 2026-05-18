Javi Guerra sueña con volver a Europa: "Hay que ir a por ella"

El centrocampista, autor de dos goles en Anoeta, resalta la capacidad del equipo para remontar dos veces, la última de ellas con diez jugadores, y sueña con devolver al Valencia a Europa en la última jornada

El Valencia luchará por meterse en la UEFA Conference League en la última jornada de LaLiga. El triunfo de los hombres de Carlos Corberán en Anoeta, donde llegaron a sobreponerse en dos ocasiones a un marcador adverso, la última con un jugador menos por la expulsión de Eray Cömert, permite al Valencia situarse a dos puntos del séptimo clasificado, un Getafe que cayó derrotado en su visita al Martínez Valero de Elche.

Y la plantilla del Valencia lo va a pelear a muerte. Así se ha encargado de dejarlo un Javi Guerra que ayer fue el director de orquesta del conjunto che sobre el césped, anotando dos de los goles de su equipo, el último de ellos de bellísima factura.

"Me ha recordado un poco a la victoria contra el Deportivo Alavés, ésta ha sido incluso más complicada, fuera de casa, con uno menos y nos habían remontado. Contento por la victoria, por el equipo que lleva toda la temporada sufriendo y nos traemos los tres puntos a casa, ahora a acabar bien la temporada en Mestalla", ha reconocido el de Gilet a los medios oficiales del conjunto valenciano.

"El equipo ha luchado, se ha puesto el partido muy difícil, pero nunca hemos dejado de creer y hemos luchado hasta el final y nos hemos llevado los tres puntos", ha analizado sobre el choque, pero ya piensa en el último, frente al Barcelona: "Acabamos la temporada en casa con nuestra afición, nos merecemos todos finalizar la temporada de la mejor manera posible y por qué no en puestos europeos".

A dos puntos de entrar en Europa

El centrocampista che también atendía a los micrófonos de Movistar+ tras el partido para dejar que si hay una mínima posibilidad de entrar en Europa en la jornada 38, van a ir a por ella. "En el tercer gol nos ha dicho Hugo Duro desde el banquillo que estaban perdiendo todos. Si hay posibilidad de soñar por Europa hay que ir a por ella. Más en casa y con nuestra gente", ha aclarado el canterano.

En cuanto a la expulsión de Eray Cömert, Javi Guerra reconoció que no vio bien la acción sobre el campo. "Estaba lejos, pensaba que al ir el balón hacia fuera no era roja. Dicen que en ese caso no es manifiesta y es amarilla. Han revisado con el VAR y han dicho roja, hay que confiar en el arbitraje", ha opinado.

Por último, Javi Guerra analizó el partido loco vivido en Anoeta, con dos remontadas incluidas. "Hemos marcados los mismos goles con 11 que 10. No nos hemos dado por vencidos y eso es importante. Sabemos que este campo es difícil. Te remontan, te quedas con 10 y se te echan encima, pero el equipo ha sacado fuerza por donde no la había", finalizó.