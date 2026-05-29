Primera ofensiva del Celta por Jesús Vázquez... con Unai Núñez de fondo

El Celta ha trasladado al lateral izquierdo que la próxima semana hará una oferta al Valencia para hacerse con sus servicios; en Mestalla han quedado muy contentos con el rendimiento del central vasco, cuyo nombre podría salira relucir en las negociaciones

En el Valencia no hay ningún jugador intransferible. Todos los futbolistas de la plantilla que reciban ofertas de otros clubes serán estudiadas en la planta noble de Mestalla y eso apunta a que ocurrirá la próxima semana con Jesús Vázquez.

El lateral izquierdo del Valencia es muy del gusto de Claudio Giráldez y del Celta de Vigo, que ha puesto sus ojos en el defensa de Mérida, habitual suplente de José Luis Gayà pero que ha acabado la temporada siendo titular por la lesión del capitán che pero no es ni mucho menos uno de los hombres más utilizados por Corberán en circunstancias normales.

De ahí que su posible venta no afecte demasiado en lo deportivo al club de Mestalla. Todo depende de cómo transforme el Celta su interés en una oferta. Así, según apunta SER Deportivos Valencia, el club celeste tiene la intención de presentar una oferta al Valencia para la cesión con una cláusula de compra obligatorio o incluso una propuesta por su traspaso definitivo dependiendo del precio en que el club che tase a su canterano, que según Transfermarkt es de unos cuatro millones de euros.

Marco Garcés, director deportivo del Celta así se lo habría trasladado al propio jugador, que en caso de que la operación llegara a buen puerto acabaría firmando por un club que jugaría la Europa League por segundo año consecutivo, teniendo así también muchas más opciones de tener protagonismo que en el Valencia. Y es que este última temporada el emeritense ha llegado a disputar 29 partidos, aunque solo doce de ellos como titular (siete en LaLiga y cinco en la Copa del Rey).

Moneda de cambio con Unai Núñez

La posible salida de Jesús Vázquez, por muy suplente de Gayà que sea, obligaría al Valencia a acudir al mercado en busca de un recambio para su canterano, aunque en esa misma negociación con el Celta podría salir a relucir el nombre de Unai Núñez.Celta y Valencia mantienen una excelente relación, prueba de ello fue la cesión el pasado mercado de enero del central vasco, que entonces estaba a préstamo en el Hellas Verona, en la que el Celta puso de su parte para que acabara en Mestalla.

ha quedado muy satisfecho con el rendimiento de Unai Núñez, que salvo por alguna lesión muscular, ha participado en todos los encuentros desde el pasado mes de febrero, jugando tanto de central, su posición natural, como de lateral derecho ante las muchas bajas en esa demarcación.

Una defensa sumida en las dudas

El club pretende llevar a cabo una renovación del lateral derecho y además tiene muchas incógnitas en el centro de la defensa, con un Copete que no volverá a hasta octubre o noviembre, un Diakhaby que podría salir este verano como todo apunta que hará Eray Cömert, que acaba contrato y aún no ha recibido una propuesta de renovación cuando está a punto de comenzar la concentración con Suiza para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

También vuelve el cedido Cenk tras su aventura en el Colonia, pero en el Valencia volverán a buscarle acomodo, siendo así ahora mismo la única pieza asegurada la de César Tárrega, además de la del fichaje Justin de Haas, que llegará procedente del Famalicao a coste cero.

Sin duda, la continuidad de Unai Núñez sería una gran noticia para Carlos Corberán, que le permitiría seguir contando con un defensa de mucho nivel y que además le ayudaría en caso de necesidad en el lateral derecho, de donde saldrán Renzo Saravia y Thierry Rendall, quedándose de momento solo Dimitri Foulquier, al que también le invitarán a salir, por lo que habrá mucho movimiento en esa posición sin saber cómo será el rendimiento de los nuevos.