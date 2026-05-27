El Valencia se enfrenta a un serio problema en defensa este verano: hora de tomar decisiones

Ron Gourlay tiene mucho que decidir en las próxima semanas: la continuidad de Cömert, una nueva ofensiva por Núñez, la vuelta de Cenk, el futuro de Diakhaby o la recaída de Copete son solo algunos de ellos...

El Valencia tiene mucho trabajo por hacer en el centro de la defensa. En estos momentos, el club che tiene hasta siete centrales aunque solo cinco estarían en nómina la próxima temporada en estos momentos, ya que Eray Cömert y Unai Núñez acaban contrato el próximo 30 de junio y apuntan a que no seguirán la próxima temporada. Pero además, el técnico che tiene al lesionado José Copete, cuya vuelta se retrasará, así como el futuro de Mouctar Diakhaby en el aire, el regreso del cedido Cenk Ozkacar y la llegad del fichaje Justin de Haas, el único que tiene asegurada su presencia junto a César Tárrega.

Adiós a Unai Núñez y ¿a Cömert?

Así, Ron Gourlay tiene mucho que decidir este verano para conformar el centro de su defensa, empezando por los dos que acaban contrato, aunque en realidad poco tiene que decir sobre Unai Núñez, que acaba su préstamo y volverá al Celta de Vigo ya que no contemplaba opción alguna de compra, aunque el Valencia no tira la toalla por el vasco, a por el que intentará ir de nuevo este verano.

Sí tiene mucho que decir sobre el central suizo. Su gran segunda vuelta con el Valencia podría cambiar su destino, que apuntaba a salida asegurada en 2025. De hecho, Cömert es ahora mismo el único mundialista de la plantilla del Valencia aunque podría acabar el Mundial sin serlo si no llega a un acuerdo para su renovación.

Hay una reunión pendiente entre ambas partes, el futbolista sigue esperando una llamada del Valencia pero desde el club aún no han tomado la decisión, por lo que todo queda en 'stand by', mientras el jugador ya maneja ofertas de varios clubes del extranjero, tanto de Italia como de Alemania.

El Valencia acumula centrales y necesita tomar decisiones

Hace tan solo unas horas, el Colonia alemán despedía a Cenk Özkacar tras un año de cesión en la Bundesliga donde empezó sin jugar con mucha regularidad a acabar la temporada siendo fundamental para el equipo germano, jugándolo absolutamente todo desde el mes de enero hasta mayo.

Así, el Colonia anunciaba en sus redes sociales que "no ejercerá la opción de compra" por el central turco. Así lo ha anunciado Thomas Kessler este martes al mediodía. El defensor central turco estaba cedido la temporada pasada por el Valencia y disputó 27 partidos con el FC. Gracias por tu esfuerzo y tu vitalidad, con la que encajaste perfectamente en Colonia. ¡Te deseamos mucho éxito en tu carrera futura!", finaliza el escrito del club.

Justin de Haas llega para reforzar la defensa

De esta forma, Cenk regresará a Mestalla pues todavía le quedan dos años de contrato, aunque no entra en los planes de Corberán, que tiene la posición cubierta de sobra.

Sobre todo con la llegada de Justin de Haas, uno de los fichajes a coste cero que ha adelantado Ron Gourlay en estos meses tras no poder ficharlo a bajo coste el pasado mercado de enero. El CEO del Valencia aprovechó entonces para negociar solamente con el central neerlandés para que llegará gratis este mismo verano, cuya incorporación se anunciará una vez finalice el mes de junio.

La lesión de Copete complica los planes del Valencia

Espera Carlos Corberán poder contar con Mouctar Diakhaby ya a tope para la pretemporada. El central franco-guineano, que sufrió una grave lesión por la que fue operado en el mes de enero, se ha perdido la mitad de la temporada pero ya a mediados de mayo se pudo incorporar a los entrenamientos con el resto del grupo, dejando claro que su recuperación estaba ya en la fase final, aunque no se descarta una vente este verano si llega algo acorde a las exigencias del club che.

El que sí parece que tardará más será Copete. El central astigitano, que en marzo fue sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla por la que tuvo que volver a pasar por quirófano un mes más tarde para limpiar unos restos de la primera operación, dejándolo sin opciones de volver esta temporada.Sin embargo, su recuperación ha vuelto a sufrir un serio revés que le obligará a empezar de cero, siendo ahora su vuelta esperada para el mes de octubre o noviembre, según ha desvelado 'La grada' de Radio Esport, por lo que incluso podría perderse la pretemporada con el Valencia.