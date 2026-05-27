Marcelino y una posible vuelta al Valencia: "Ojalá en un futuro, la gente me quiere mucho"

El técnico asturiano, que en este mes de mayo ha puesto fin a su etapa en el Villarreal, espera una nueva aventura en el fútbol que podría llevarse a Inglaterra, aunque no oculta que le gustaría regresar a Mestalla en un futuro ya que ahora lo ve "bastante complicado"

Marcelino García Toral está a la espera de embarcarse en un nuevo proyecto. Tras casi tres temporadas al frente el banquillo amarillo, al que rescató de la lucha por la permanencia para llevarlo hasta la Champions League por dos veces consecutivas por primera vez en su historia, el asturiano ha dado pistas de por dónde puede ir su futuro.

No parece que vaya a estar en LaLiga, pese a que haya sido vinculado con un posible interés del Sevilla Fútbol Club ante la inminente llegada de Sergio Ramos y Five Eleven Capital a la entidad hispalense, y todo apunta a que el ya ex del Villarreal vaya a afrontar su primera aventura en el extranjero desde que comenzará en los banquillos hace 23 años.

Una segunda etapa en Mestalla

Posiblemente su mejor experiencia en los banquillos fue en Valencia, también la más convulsa por su complicada relación con Peter Lim y los mandatarios, pero de Mestalla salió con una Copa del Rey y el cariño de toda la afición che, que bien se lo demuestra cada vez que vuelve al banquillo visitante.

Es por eso que cada vez que su futuro se abre le pregunten por una posible vuelta a Valencia, aunque si algo tiene el asturiano es franqueza, y es consciente de que ahora mismo es prácticamente imposible. "Ojalá en un futuro si se dan las circunstancias podamos unir nuestros caminos, la verdad que ahora mismo lo veo bastante complicado", ha reconocido Marcelino en su intervención en Á Punt, admitiendo también que no hay un plan claro: "Se mueve en la incertidumbre, con un proyecto que no sabe hacia dónde va, y ojalá vaya bien".

Eso no quita al hecho de que el extécnico del Valencia sepa del cariño que le guarda la afición y que es mutuo. "En Valencia sé que la gente me quiere mucho, porque así me lo demuestra cada día que estoy en la calle", ha admitido el entrenador que cuyo futuro apunta a la Premier League.

Rumbo a Inglaterra, con el sueño de España

Pese a los rumores de un posible desembarco en Inglaterra, de momento Marcelino se toma un tiempo par tomar una decisión. "Yo creo que a corto plazo no (entrenar en España). No creo que la próxima temporada de inicio entrene a un club español. Eso es lo que creo, pero luego, bueno, el fútbol da tantas vueltas, incluso la vida, que nunca puedes decir que no puedes volver", ha explicado antes de bromear sobre el nivel de su inglés y el sueño de poder dirigir algún día a la selección española."Antes de retirarme sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier. Todo el mundo dice que es la mejor liga. Guardiola, Unai, Arteta, Iraola... Para mí sería un gran orgullo y una satisfacción inmensa poder ser el seleccionador de mi país, pero es evidente que tenemos uno muy bueno", ha zanjado.