El Valencia cierra el fichaje de Justin de Haas a coste cero

Tras intentar su incorporación este mes de enero a cambio de pagar una cantidad baja al Famalicao, oferta que no convenció, el Valencia se aseguró la cesión de Unai Núñez al mismo tiempo que negociaba el fichaje del neerlandés para el próximo verano, con el que ya tiene un acuerdo que espera firmar en los próximos días

El Valencia se ha movido con inteligencia en el mercado, teniendo paciencia y explorando opciones de mercado con jugadores que quedaban libres el próximo 30 de junio. Este fue el caso de Justin de Haas, central neerlandés del Famalicao portugués y que fue la primera opción de Ron Gourlay para reforzar el centro de la defensa este mes de enero para paliar la larga baja de Mouctar Diakhaby.

Sin embargo, el Valencia no ha sido capaz de convencer al Famalicao para sacar al central por un precio razonable teniendo en cuenta que en apenas unos meses saldrá gratis, pues ya tenía decidido no renovar con el club portugués para dar un salto en su carrera deportiva. La negociación llegó a enquistarse por lo que el Valencia comenzó a activar alternativas, pero al mismo tiempo negociando directamente con el jugador para atarlo de cara al próximo verano.

Así, en una rápida operación, Ron Gourlay cerró la cesión de Unai Núñez con el Celta, previo visto bueno del Hellas Verona, donde el central vasco estaba cedido desde el pasado verano, para que el ex del Athletic se convirtiera en el elegido para reforzar la zaga hasta final de temporada. De esta forma, el Valencia se aseguraba un recambio de garantías para el franco-guineano por estos meses y paralelamente ha logrado un acuerdo con el neerlandés.

No en vano, tal y como informa el periodista italiano Matteo Moretto, el Valencia ya tiene atado al Justin de Haas para la próxima temporada. Club y jugador han llegado a un acuerdo total para que una vez acabe su contrato con el Famalicao el próximo 30 de junio, pase a formar parte de la plantilla che, adelantado así ya trabajo para el próximo verano. Se espera que en los próximos días, el defensa neerlandés firme los documentos pertinentes para ligarse al Valencia.

Unai Núñez dejará su sitio a De Haas

El central vasco Unai Núñez jugará cedido por el Celta de Vigo en el Valencia hasta el final de la campaña, tras haber estado prestado en el Hellas Verona italiano la primera parte de la temporada, según confirmaron ambos clubes el pasado viernes.

El central, que puede jugar tanto en el perfil derecho como izquierdo y Carlos Corberán considera que es complementario a los centrales de la plantilla, llega para suplir la baja del lesionado Mouctar Diakhaby, que ha tenido que pasar por quirófano y al que el club ha dado de baja federativa para acometer este fichaje.

Núñez, que llegó en la tarde del viernes a Valencia, se formó en las categorías inferiores del Athletic, club que lo cedió en la campaña 2022-23 al Celta de Vigo, que ejerció en marzo de 2024 una opción de compra y fichó al jugador hasta 2029 después de pagar algo menos de diez millones de euros por él.

El defensa, que está a punto de cumplir 29 años, tuvo un gran protagonismo en sus dos primeras campañas en el equipo gallego y la pasada temporada regresó al Athletic, esta vez cedido por el Celta, pero apenas jugó 10 partidos y este verano fue cedido al Hellas Verona. Esta campaña, el defensor vasco ha jugado en 17 de los 21 encuentros del Hellas, equipo que es colista de la Serie A italiana.