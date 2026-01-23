El Valencia cierra a Unai Núñez, que presenta su candidatura a la defensa: "Físicamente estoy perfecto"

El central vasco, propiedad del Celta de Vigo y que ha jugado esta campaña en el Hellas Verona italiano, llegó al aeropuerto de Manises para cerrar su fichaje como cedido en el Valencia

El Valencia no pierde el tiempo en el mercado de fichajes y, tras reforzar la delantera, llega el central deseado por Carlos Corberán. El técnico che metía presión a la directiva para que se cerrase la llegada de un zaguero, siendo Unai Núñez el elegido finalmente. El español aterriza en Valencia como cedido y espera hacerse un hueco en la zaga del conjunto de Mestalla en su tercera aventura en España.

Unai Núñez llega al Valencia

El central vasco, propiedad del Celta de Vigo y que ha jugado esta campaña en el Hellas Verona italiano, llegó esta tarde al aeropuerto de Manises para cerrar su fichaje cedido hasta final de temporada en el Valencia. En sus primeras palabras al llegar a Valencia, afirmó que está dispuesto a dejar al club "lo mejor posible" y a dar "muchas alegrías" a Mestalla. "Vengo a luchar, a seguir trabajando y a dejar al Valencia lo mejor posible. Vamos a ir partido a partido", señaló en declaraciones a los medios el defensa. Núñez señaló que ya ha hablado con el técnico Carlos Corberán pero que lo tiene que hacer más y "personalmente". No obstante dejó abierta la posibilidad de jugar ya este sábado ante el Espanyol. "Lo que decida el míster. Físicamente estoy perfecto", aseguró el jugador formado en la cantera del Athletic y que se mostró "muy contento" de llegar el club de Mestalla. "Es un club histórico, un pedazo del club vamos a intentar que vaya todo muy bien. Mestalla es un campazo y tiene una afición increíble. Espero darle muchas alegrías", apuntó.

Unai Núñez, dispuesto a hacerse un hueco en la defensa del Valencia

Núñez está a punto de cumplir 29 años y se formó en las categorías inferiores del Athletic, club que lo cedió en la campaña 2022-2023 al Celta de Vigo, club que ejerció en marzo de 2024 una opción de compra para quedarse al jugador en propiedad con contrato hasta 2029. El club gallego pagó algo menos de diez millones de euros por el jugador. Tras tener un gran protagonismo en sus dos primeras campañas en el equipo gallego, regresó al Athletic la pasada campaña, esta vez prestado por el Celta pero apenas jugó 10 partidos y este verano fue cedido al Hellas Verona. Esta campaña, el defensor vasco ha jugado en 17 de los 21 encuentros del Hellas, equipo que es colista de la Serie A italiana. Ahora llega al Valencia dispuesto a hacerse un hueco en la titularidad, disputando el puesto con Copete y Tárrega. La lesión de Diakhaby ha sido clave para la llegada del español que regresa a LaLiga en busca de un protagonismo que le ha faltado en sus anteriores etapas en España.