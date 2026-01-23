El Valencia sorprende y negocia con el Celta de Vigo la cesión de Unai Núñez

Las negociaciones entre ambos clubes se encuentran avanzadas y las partes son optimistas, aunque también debe dar su visto bueno el Hellas Verona, adonde su marcho a préstamo el pasado verano

El Valencia ha dado un giro de timón en sus gestiones para cerrar al central que necesita con urgencia Carlos Corberán, que ha vistió cómo Diakhaby ha dicho adiós a la temporada y tendrá varias semanas de baja a César Tárrega tras la lesión sufrida ante el Getafe. Esto ha dejado a Copete, apercibido de sanción, y Cömert, al que en principio se le iba a buscar una salida en este mercado de enero, como únicos jugadores específicos para dicha posición en la primera plantilla, además del recurso de Pepelu ya utilizado en el Coliseum. Por ello, lo que se busca con el nuevo refuerzo es rendimiento inmediato.

En ese perfil encaja a la perfección el nuevo nombre que ha salido a la palestra: Unai Núñez. Tal y como desvela Superdeporte, el club che se encuentra en negociaciones avanzadas con el Celta de Vigo para cerrar la llegada del defensor vasco como cedido. Es más, las partes son optimistas de cara a un acuerdo que encajaría también dentro de los parámetros económicos que se manejan en Mestalla, aunque el ex del Athletic posee en realidad uno de los sueldos más elevados del club gallego.

De poder comprarlo por 5 millones de euros a dejarlo salir

Es de suponer que el Hellas Verona, donde se encuentra cedido hasta final de temporada, estaría por la labor de acceder a romper su préstamo, algo que se ponía en duda recientemente, después de que también fuese tanteado por el Deportivo Alavés. De este modo, la situación de Unai Núñez cambiaría de forma radical, pues hace solo unos meses incluso se apuntaba que eran muchas las posibilidades que su actual equipo ejecutase a final de temporada la opción de compra que pactó en verano con el Celta, tasada en 5 millones de euros.

Sin embargo, la complicada situación del conjunto italiano en la Serie A, donde es colista, dificulta ahora esa vía. Mientras tanto, el zaguero natural de Portugalete vería con buenos ojos regresar a LaLiga para militar en un Valencia que ya pretendió su fichaje en el verano de 2022, con Bodalás en el banquillo, si bien no hubo acuerdo con un Athletic que aún conserva un porcentaje de su pase, por lo que también estaría atento a la operación por si la misma incluye, como es de esperar, una opción de compra.

Los números de Unai Núñez

En este sentido, la prensa italiana había apuntado en los últimos días que a Unai Núñez le seducía la posibilidad de volver a España pese a haber encontrado en el Hellas Verona la continuidad que le ha faltado en las últimas campañas, tanto en el Celta como en el Athletic. En sus filas se ha reencontrado con su mejor versión y es un fijo para su entrenador. Ausente en el último choque de su equipo por sanción, el central vizcaíno está ofreciendo un gran nivel y suma 1.355 minutos repartidos en 18 encuentros.

De Haas podría llegar gratis en verano

El posible fichaje de Unai Núñez, por otro lado, no descarta la opción de Justin de Haas de cara a la próxima temporada, ante las dificultades para convencer al Famalicao para que lo deje salir ahora. Desde Mestalla han mantenido en las últimas semanas un contacto fluido con sus representantes y existe confianza en poder cerrar su llegada a coste cero una vez que finalice su contrato el próximo 30 de junio.