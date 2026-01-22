El Celta de Vigo ve cómo se enfría el posible regreso de Unai Núñez a LaLiga

El Deportivo Alavés ha contactado con el central de cara a conseguir una posible cesión hasta final de temporada, pero sus problemas con el límite salarial y el hecho de que el Hellas Verona sea el que tenga la sartén por el mango hacen que se trate de una opción prácticamente imposible

Una vez cerrados los traspasos de Tadeo Allende y Luca de la Torre, de regreso a la MLS tras acabar sus préstamos el pasado mes de diciembre, el Celta de Vigo se mantiene también atento al resto de jugadores que aún mantiene cedidos en otros clubes, cinco en total tras la salida en este mercado de enero de Damián Rodríguez al Racing de Santander. Junto al mediocentro, en Segunda división también compite Carlos Dotor con el Málaga, mientras que en Primera se encuentra Manu Sánchez, fijo en el Levante. Por su parte, fuera de nuestras fronteras se encuentran Carles Pérez, en el AEK de Atenas, y Unai Núñez, que ha vuelto a reencontrar su mejor versión en el Hellas Verona.

Los números de Unai Núñez en Italia

Ausente en el último choque de su equipo por sanción, el central vasco está ofreciendo un gran nivel en el conjunto italiano, con el que suma 1.355 minutos repartidos en 18 encuentros. Tan satisfechos están en su actual club con su rendimiento que ya se ha venido apuntando la posibilidad de que ejerza la opción de compra pactada el pasado verano, la cual se eleva a 5 millones de euros.

Sin duda, se trataría de un gran negocio para el Celta de de Vigo, con el que tiene contrato hasta 2027 y uno de los sueldos más elevados. Pero la situación clasificatoria del Hellas Verona lo complica, pues cierra la Serie A como colista y en caso de descenso será complicado que pueda retener al defensor.

Ante esta situación, el Deportivo Alavés se ha interesado por la situación de Unai Núñez para traerlo de vuelta a LaLiga en esta ventana de transferencias. Según informa la Cadena Ser, desde Mendizorroza se pusieron en contacto con él hace varias semanas, pero dicha operación se encuentra paralizada por diferentes motivos. Para empezar, porque el Hellas Verona, independientemente de que pueda adquirir o no su pase de forma definitiva, tiene firmada la cesión hasta final de temporada y debe dar su beneplácito para cortarla, algo a lo que difícilmente accederá si no hay un beneficio de su lado, pues se trata de una pieza importante para su entrenador.

El Alavés, pendiente de sus descartes

Pero, además, el propio club vitoriano está atado de pies y manos por su ajustado límite salarial. Para poder reforzar la zaga y la delantera, objetivos prioritarios de Eduardo Coudet, antes debe dar salida a los descartes. Sin embargo, Mariano, Moussa Diarra y Maras se niegan por ahora a escuchar ofertas, lo que convierte también en imposible las llegadas de jugadores como Bakambu o Urko Izeta, en los que se ha fijado para apuntalar su ataque.

La postura de Unai Núñez

Mientras tanto, en la prensa italiana se había apuntado que a Unai Núñez le seducía la posibilidad de volver a España para recalar como cedido en el Alavés, pese a haber encontrado en el Hellas Verona la continuidad que le ha faltado en las últimas campañas, tanto en el Celta como en el Athletic. Pero su elevado salario es otro de los obstáculos para hacer posible una operación que parece descartada salvo sorpresa.