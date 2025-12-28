El RC Celta no pierde de vista la situación de Unai Núñez y el Hellas Verona

El club italiano está muy contento con el rendimiento del central, que está cedido por el RC Celta, y está por la labor de ejecutar la opción de compra que tiene sobre él, pero la trayectoria del Hellas Verona en la Serie A sigue sin mejorar lo que puede poner en peligro la operación

El RC Celta tiene un as bajo la manga para recaudar una buena cantidad de dinero y es que puede hacer caja con algunos de los futbolistas que tiene cedidos en otros clubes durante esta temporada. Uno de los que le puede dar mayor ingreso es Unai Núñez que, una vez ha superado una pequeña lesión en el hombro, ha vuelto a jugar bastante con el Hellas Verona de la Serie A. El club italiano está por la labor de ficharlo, pero la trayectoria de conjunto transalpino no termina de mejorar lo que puede poner en peligro la operación.

El Hellas Verona corre el riesgo de descender y eso puede poner en peligro el fichaje de Unai Núñez

Unai Núñez se ha convertido en un futbolista fundamental en el Hellas Verona en donde está jugando en calidad de cedido por el RC Celta durante esta temporada. Quitando un pequeño tramo de temporada, entre finales de octubre y comienzos de noviembre, en donde sufrió una lesión en el hombro que no le dejó jugar tres partidos, el central ha sido titular en todos y cada uno de los partidos de la Serie A.

Unai Núñez ha jugado en 13 de los 16 partidos que ha disputado el Hellas Verona en esta temporada en la Serie A, acumulando 1.116 minutos de juego, contando la derrota que ha sufrido el equipo del central este mismo domingo contra el AC Milan por 3-0. Es por esa importancia y buen rendimiento por el cual el Hellas Verona está dispuesto a ejecutar la opción de compra que tiene por el central que quedó fijada en 5 millones de euros.

Con todo, existe un problema que pone en riesgo la operación y que, por tanto, esa cantidad de dinero llegue al RC Celta. Esa no es otra que el Hellas Verona corre el riesgo de descender a la Segunda división de Italia ya que actualmente está en puestos de descenso tras haber sumado solamente 12 puntos, estando en la posición 18 de la clasificación, pero a sólo 2 puntos de las posiciones que dan la salvación.

En el RC Celta no pierden de vista la situación de Unai Núñez y el Hellas Verona, esperando que el equipo italiano logre la permanencia para que así se ejecute la opción de compra.

Por su parte, Unai Núñez, a sus 28 años, está muy feliz en el Hellas Verona tal y como ha expresado recientemente. "Zanetti ha sido muy claro conmigo desde el principio: me pide que sea un líder y que ayude al máximo a construir el juego. Me estoy ganando su confianza y creciendo, lo que, en consecuencia, es bueno para el equipo. El objetivo para la temporada es mantenernos en la Serie A. Veo bien al equipo: jugamos mejor partido a partido, no concedemos muchas ocasiones al rival y las generamos, aunque a veces no las convertimos. Sin embargo, estoy seguro de que, si seguimos por este camino, nos irá bien: los balones entrarán, las victorias llegarán y ganaremos confianza. A partir de ahí, todo será más fácil".