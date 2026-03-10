Juan Roig, rotundo sobre la opción de comprar el Valencia: "No contemplo en absoluto la compra"

El presidente del Valencia Basket y dueño de Mercadona, ha sido preguntado por si se lanzaría a comprar el club de Mestalla que actualmente está en manos de Peter Lim y Meriton. El empresario asegura que el equipo de baloncesto ya le da mucho trabajo

El Valencia CF está en manos de Peter Lim y Meriton y todo apunta a que será así por más tiempo porque no tiene pinta que el de Singapur vaya a vender sus acciones. A pesar de ello, la venta del Valencia CF siempre está presente entre los aficionados que esperan la llegada de un inversor que sirva para decirle adiós a un Peter Lim que con su gestión ha llevado al club de Mestalla a ser uno que pelea por la permanencia en Primera división en vez de estar arriba. Uno de los nombres que siempre ha estado en la mente ha sido Juan Roig, presidente del Valencia Basket y dueño de Mercadona, que ha sido rotundo al ser preguntado si compraría el Valencia CF.

Juan Roig, presidente del Valencia Basket y dueño de Mercadona, se ha sorprendido cuando le han preguntado por si se haría con las riendas del Valencia CF. "Me has hecho la pregunta del Valencia CF y me has desestabilizado. La respuesta típica es que no estamos en la rueda de esto del deporte. Pero te voy a decir algo. Me cuesta más gestionar el Valencia Basket que Mercadona", ha respondido a El Español.

Por si quedaba alguna duda, Juan Roig ha asegurado que el Valencia Basket le da mucho trabajo y que la compra del Valencia CF no entra en sus planes. "La gente no se lo cree, pero me cuesta más. Un club deportivo es otra galaxia. No contemplo en absoluto la compra".

El Valencia CF sigue en manos de Peter Lim

De este modo, Juan Roig se desmarca de una posible compra de las acciones del Valencia CF que, por tanto, seguirán en manos de Peter Lim que sigue con su hoja de ruta con el club de Mestalla que actualmente se centra en mejorar al equipo y en terminar de construir el nuevo estadio.

Durante estos últimos meses, se han desatado varios rumores que aseguraban que Peter Lim estaba por la labor de vender sus acciones del Valencia CF, incluso se llegó a filtrar el precio, unos 400 millones de euros. No ha llegado ninguna oferta o propuesta que se acerque a esa cantidad de dinero y, por tanto, el Valencia CF sigue en manos del de Singapur.

El Valencia CF actualmente está presidido por Kiat Lim, hijo de Peter Lim. Ha añadido a Ron Gourlay como nuevo CEO, que es de la confianza de la propiedad, y ha construido una nueva dirección deportiva con la aprobación de Meriton.