Javi Guerra lanza un mensaje de ambición

El centrocampista marcó un gol en el partido contra el Deportivo Alavés, sigue con su crecimiento durante las últimas semanas y se muestra muy contento con el progreso que está teniendo el equipo durante esta temporada

Javi Guerra, futbolista del Valencia CF, se mostró fue feliz por la victoria de su equipo contra el Deportivo Alavés y mandó un mensaje de ambición de cara a lo que resta de temporada. También habló de su estado de forma actualmente el cual le ha permitido recuperar un rol importante en el equipo que entrena Carlos Corberán.

Javi Guerra se mostró muy satisfecho con el gol marcado y con su actuación individual. "Sí, sobre todo porque también había tenido alguna posibilidad de poder marcar el gol en la primera parte. Y contento porque también me viene bien en lo individual, en lo personal. Y todo lo que sea ayudar al equipo, pues bienvenido sea".

Por otro lado, señaló el buen progreso del equipo que entrena Carlos Corberán y lanzó un mensaje de ambición de cara a lo que resta de temporada. "Sí, sabíamos que era un mes importante, que encima teníamos los dos partidos seguidos en Mestalla. Y teníamos que intentar sacar los seis puntos y también afrontar esos dos partidos fuera de casa de una manera más positiva. Misión cumplida, ahora ir a Oviedo a intentar seguir con esta buena dinámica y conseguir los tres puntos".

Javi Guerra, centrocampista del Valencia CF, analiza el partido contra el Deportivo Alavés

Javi Guerra analizó el partido que el Valencia CF le ganó al Deportivo Alavés. "Sí, al final estas victorias también sirven para mucho porque el equipo ha luchado hasta el final. Ha habido momentos más complicados, momentos que nos han apretado más, momentos que hemos tenido para incluso ponernos por delante. Como dices, al final llevábamos tiempo sin remontar un partido. Creo que estas victorias son muy importantes, sobre todo aquí en Mestalla que sabemos que aprieta mucho, era un rival que estaba cerca en cuanto a puntos y contento por todo el equipo".

También se mostró feliz por la reacción del equipo. "Sí, sobre todo porque al final ha sido en los últimos minutos que era complicado de esperar este final. Al final es nunca rendirse, luchar por los tres puntos y hoy hemos tenido esa recompensa que seguro que nos ayuda para seguir adelante".

Por último, Javi Guerra valoró positivamente el gol de penalti de Hugo Duro. "Sí, mientras se acabe dentro, que lo tire quien quiera. Y me alegro también por Hugo Duro, que ahora estaba en un momento que a lo mejor no estaba teniendo ese protagonismo. Y él se lo ha forzado, él lo ha marcado y contento por él y por el equipo".