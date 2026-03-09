Hugo Duro sale en defensa de Carlos Corberán y Umar Sadiq: "Parece Pelé"

El delantero, autor del gol de la victoria del Valencia CF contra del Deportivo Alavés, asume con naturalidad su suplencia y hace un llamamiento a la unidad para conseguir la permanencia en Primera división

Hugo Duro, delantero del Valencia CF, fue el protagonista de la victoria del equipo que entrena Carlos Corberán ante del Deportivo Alavés al marcar de penalti el tanto decisivo. El atacante, que ahora está jugando menos porque Umar Sadiq goza de la confianza de Carlos Corberán, ha asumido con naturalidad su suplencia y ha salido en defensa del propio Umar Sadiq y de su entrenador al mismo tiempo que ha lanzado un mensaje de unidad para lo que resta de temporada.

Hugo Duro, en declaraciones a la Cadena SER, ha analizado la victoria contra el Deportivo Alavés y también ha hablado de la reacción que ha tenido el equipo. "Cuando nos han metido 0-1 en el primer minuto lo hemos recordado en el banquillo. Me alegro mucho por todos, por la afición, por el equipo, porque ya también nos tocaba vivir un momento de subidón y alegría como este".

Hugo Duro sale en defensa de Umar Sadiq y Carlos Corberán

Hugo Duro ha hablado acerca de su suplencia habitual ya que Umar Sadiq se ha consolidado como titular. El delantero del Valencia CF ha salido en defensa de su compañero al que ha elogiado. "Estoy tranquilo, porque al final trabajo día a día lo que pide el míster y lo que pasa es que Sadiq parece Pelé. El chico lo está haciendo muy bien, está dando cosas al equipo con y sin balón. Yo tengo que esperar mi momento y si él trabaja como está trabajando pues le toca a él, obviamente".

Por otro lado, Hugo Duro ha dado su opinión acerca de las críticas que ha recibido el equipo durante el partido contra el Deportivo Alavés, el cual estuvo a punto de sacar algo positivo de su visita al Estadio de Mestalla lo que habría complicado la situación clasificatoria del equipo que entrena Carlos Corberán. "La afición es libre de decir lo que quiera, nosotros nos tenemos que centrarnos hoy en remontar el partido. Simplemente decirles que cuando apoyan y animan como siempre es mucho más fácil, pero cuando quieren decir algo, obviamente lo respetamos. Nosotros nos tenemos que centrar hoy en ganar el partido".

Por si quedaba alguna duda, Hugo Duro ha respaldado a Carlos Corberán, su entrenador, en el cual confían plenamente para conseguir la permanencia en Primera división. "Cien por cien".

El Valencia CF ahora suma 32 puntos y tiene 7 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división.