Alexis Sánchez muestra su calidad en Chile, a la espera de un acuerdo con el Sevilla

El veterano atacante se encuentra de vacaciones en su Tocopilla natal, donde ha participado en una pachanga cuyas imágenes están llamando mucho la atención, con gol de vaselina incluido y los recuerdos de un penalti histórico

Hasta ocho jugadores de la plantilla sevillista acaban formalmente su contrato el próximo 30 de junio. Y casi todos ellos han hecho ya las maletas, como es el caso de Orjan Nyland, titular esta pasa madrugada con Noruega en su estreno en el Mundial, o los cedidos Batista Mendy y Neal Maupay, que regresan al Trabzonspor y el OIympique de Marsella respectivamente. Además, César Azpilicueta ha decidido colgar las botas y también se ha anunciado la marcha de Nemanja Gudelj, si bien el capitán no ha lanzando aún ningún mensaje de despedida. Tampoco lo ha hecho Adnan Januzaj, aunque su adiós también se da por hecho.

Vlachodimos y Alexis Sánchez, dos casos muy diferentes

Sólo queda por resolver el futuro de Odysseas Vlachodimos, que desea quedarse, aunque no será fácil convencer al Newcastle; y Alexis Sánchez, que gracias a su buen tramo final de temporada se ha ganado una renovación por una campaña más en la que se viene trabajando, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo.

En este sentido, fue el propio director deportivo sevillista, José Ignacio Navarro, el que confirmó las negociaciones con el veterano atacante chileno en su presentación oficial como relevo de Antonio Cordón, dejando claro que en Nervión tienen claro hasta dónde pueden llegar. "Estamos en conversaciones con su agente. La intención tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Queremosdarle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y también lo que ellos entienden que Alexis debe recibir. Estamos en esa fase de comunicación", explicó.

Golazo de vaselina y un penalti con la Copa América de fondo

Mientras tanto, a falta de solo 13 días para que expire su vinculación, el 'Niño Maravilla' disfruta de sus vacaciones en su país. Concretamente en su Tocopilla natal, donde ha participado en una pachanga que ha sido grabada por varios aficionados, que ovacionaron su golazo de vaselina desde fuera del área, grabado por la periodista Marcela Leyton

Fuera ya de los planes de su selección, cuya camiseta defendió en 168 partidos, Alexis Sánchez es recordado por darle a Chile su primera Copa América en 2015, al anotar el decisivo penalti ante Argentina en la final. Por ello, otra de sus acciones en el partidillo disputado, en el que anotó con firmeza una pena máxima, ha sido editado con el audio de aquel histórico encuentro, siendo muchos los comentarios de elogio hacia el aún futbolista nervionense, que por entonces brillaba en las filas del Arsenal.

Ha dado largas a varios interesados en Sudamérica

A sus 37 años, en un primer momento se daba por hecho que el tocopillano regresaría este verano a Sudamérica, donde no le han faltado pretendientes. Había recibido llamadas de México, Argentina -aunque se descartó que fuese de River Plate- y Brasil, desde donde ya tocaron a su puerta en enero el Corinthians y especialmente el Internacional de Porto Alegre. Pero donde soñaban especialmente con su vuelta es en su país, con Universidad de Chile esperándole con "las puertas abiertas", como aseguró su presidenta, Cecilia Pérez.

Las condiciones para su renovación con el Sevilla FC

Ahora, en cambio, le atrae la posibilidad de alargar una temporada más su estancia en el fútbol europeo, donde desembarcó hace 19 años de la mano de Udinese, el mismo club del que llegó gratis el pasado verano a Nervión. Para ello, deberá aceptar seguir cobrando un sueldo asumible, de unos 500.000 euros netos, y asumir su rol secundario en el equipo. Es el que le tiene reservado Luis García Plaza, que considera que su calidad puede seguir siendo determinante en momentos puntuales, como demostró con su gol ante la Real Sociedad, su asistencia frente al Espanyol y el robo que dio origen al gol de Akor Adamas en Villarreal. Tres actuaciones decisivas para certificar la permanencia, acabando la temporada con cuatro tantos y dos pases de gol en 30 encuentros, con 1.400 minutos jugados.