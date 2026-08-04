Ya es oficial el fichaje de Rafa Mir por el Aris de Salónica: las cifras finales de la operación

La marcha del delantero de Javalí Nuevo, finalmente como cedido con opción de compra para ampliar el margen en el LCPD a ojos de LaLiga, rivaliza con la de Nianzou al Lille en el ranking de buenas noticias de la 'operación salida', pese a tener que pagar gran parte de sus fichas, sólo por debajo del traspaso de Akor Adams

La tercera baja en la plantilla del Sevilla FC (en lo referente a jugadores con contrato en vigor, pues volvieron a sus clubes tras el préstamo Batista Mendy y Neal Maupay, amén de terminar Örjan Nyland, Nemanja Gudelj, Adnan Januzaj, Alexis Sánchez y César Azpilicueta) ya es oficial. De esta forma, el club nervionense y el Aris de Salónica han confirmado en la tarde de este martes el acuerdo para la cesión con opción de compra (un mero formalismo para ampliar al máximo el límite salarial) de Rafa Mir, que termina contrato el 30 de junio de 2027, aunque los aurinegros se reservan la posibilidad de ampliar la vinculación una segunda temporada.

No fue posible la desvinculación, ya que el de Javalí Nuevo no ha querido renunciar a un euro de su sueldo, aunque el movimiento permite a los blanquirrojos ahorrarse alrededor de 2,5 millones de euros en lo referente al LCPD de LaLiga, lo que servirá para terminar de inscribir a las cinco caras nuevas y el resto de la plantilla, así como completar el rearme del equipo, que contará con más fondos cuando culmine la venta al Bournemouth de Juanlu Sánchez, que viaja este miércoles ya rumbo a Inglaterra. La rentabilidad de su salida rivaliza en enjundia con la de Tanguy Nianzou al Lille (pese a afrontar gran parte de sus fichas aún, dos terceras partes en el caso del punta). Sólo queda por delante, lógicamente, el traspaso al Venezia de Akor Adams, que supone un fijo de 16,8 millones de euros y otros 6,7 en variables.

"Daré lo mejor de mí", promete Rafa Mir a sus nuevos aficionados

"Estoy muy ilusionado por venir a Aris y tengo muchísimas ganas de empezar a entrenarme con mis nuevos compañeros de equipo. Tengo muchas ganas también de que trabajemos todos juntos para que, junto con nuestros aficionados, podamos lograr grandes cosas en la nueva temporada. Quiero agradecer a todos por la bienvenida en el aeropuerto y, en general, a toda la organización del club por la calidez con la que me recibieron. Daré lo mejor de mí por estos colores y mi objetivo es marcar tantos goles como pueda para contribuir a la consecución de nuestros objetivos. No quiero decir nada más. Tengo muchas ganas de conocer a nuestros aficionados y jugar en nuestro estadio", aseguraba Rafa Mir tras la firma en los medios oficiales del club griego.

Obligación de firmar cada mes en el consulado y permiso judicial tras su condena

Con un permiso oficial de Audiencia Provincial de Valencia para residir en el extranjero y el compromiso de acudir a firmar cada mes a uno de los seis consulados honorarios de España en Grecia (en concreto, al de la demarcación de Macedonia y Tracia, con sede en Salónica), Rafa Mir inicia una nueva aventura en el extranjero tras su paso por Inglaterra (defendiendo los colores de Wolves y Forest). Se trata de su tercera cesión como sevillista, tras las de Valencia CF y Elche CF. La primera tras su reciente condena en primera instancia a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual.