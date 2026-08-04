Ocampos 'resucita' con Almeyda en Rayados y Lamela se convierte en utillero por obligación

Con cuatro goles y una asistencia en tres partidos, el atacante de Quilmes es el máximo goleador del Torneo Apertura de la Liga MX, que colideran América y Tijuana, aunque con Monterrey a punto; el técnico de Carapachay, sin la documentación en regla, utiliza un truco para sentarse en el banquillo

El 'pichichi' del Torneo Apertura de la Liga MX es actualmente un ex sevillista, Lucas Ocampos, que ha empezado como un tiro tras la pausa mundialista y lidera la tabla de goleadores con cuatro dianas (más una asistencia) en tres partidos. El atacante de Quilmes hizo un doblete para abrir el marcador en el 3-2 de la primera jornada ante el Santos Laguna, regalando el tercero al también otrora nervionense Jesús Corona y marcando también de penalti el momentáneo empate en la derrota por 2-1 contra el Necaxa. Además, el '7' cerraba el último triunfo de los Rayados en su visita al Atlas (0-2) en el minuto 97, de nuevo desde el punto fatídico.

Con contrato en Monterrey hasta el 30 de junio de 2027, se reivindica el extremo para mantener a los de Nuevo León en la 'pomada', ya que, con seis puntos de nueve posibles, se encuentran a uno de los colíderes América y Tijuana. Todo ello tras dos temporadas en las que ha ido de menos a más, pues saldó la primera con su actual equipo, la 24/25, con dos tantos y cuatro pases decisivos en 36 duelos (ese año le pasó de todo, incluida una parálisis facial), mejorando sus prestaciones en la 25/26, que completó con ocho goles y seis asistencias en 31 citas. Este jueves, los Rayados recibirán a Orlando City en la primera jornada de la Leagues Cup, que le llevará luego a Miami para jugar con el Inter antes de ser local contra Nashville SC.

Encargado de material mientras regulariza su documentación como técnico

En otro orden de cosas, el igualmente ex jugador y ex técnico asistente del Sevilla FC Erik Lamela está viviendo un desembarco raro en el fútbol azteca, donde son más estrictos que LaLiga a la hora de dejar sentarse en el banquillo a preparadores sin formación específica. Ninguno de los que conforman el 'staff' de Matías Almeyda la tiene, razón por la que Javi Martínez ejercía oficialmente como su segundo y fue quien le suplió durante su sanción. Ahora, LaLiga MX le exige que regularice su licencia, pero Monterrey ha encontrado un resquicio legal para que el 'Coco' puede situarse durante los partidos cerca del míster de Azul.

De esta forma, el zurdo figura en las actas como utillero o encargado de material, con lo que se consigue sortear las regulaciones existentes mientras puede completar su documentación y actuar como ayudante del entrenador principal, su función real. Quizás por eso, apenas hay material mediático del otrora jugador del Tottenham con el conjunto blanquiazul, que sí hizo pública su incorporación al equipo de trabajo del 'Pelado', aunque mira para otro lado mientras dura su interinidad como teórico empleado con funciones que, se supone, sí desempeña durante los encuentros para disimular.