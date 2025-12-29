El calvario de Ocampos no cesa: sufre una parálisis facial

El infortunio sigue persiguiendo a Lucas Ocampos, que vuelve a enfrentarse a un nuevo contratiempo justo cuando buscaba dejar atrás un cierre de año marcado por la mala suerte

A escasos días del inicio del Clausura 2026, los clubes de la Liga MX ajustan su puesta a punto para llegar en condiciones óptimas al arranque del campeonato. En ese contexto, Rayados de Monterrey ha comenzado su pretemporada con una ausencia sensible: Lucas Ocampos, quien no ha podido integrarse a los entrenamientos grupales debido a un problema de salud.

El conjunto regiomontano informó que el futbolista argentino atraviesa un cuadro de parálisis facial en el lado izquierdo del rostro, de probable origen viral, lo que le ha impedido trabajar con normalidad junto a sus compañeros. Aunque no participa en las sesiones colectivas, el atacante sí se presenta diariamente en las instalaciones del club para cumplir con rutinas diferenciadas y seguimiento médico.

Evaluación médica y plan de recuperación

Tras detectar los síntomas, Ocampos fue sometido a una valoración especializada, con el objetivo de definir el tratamiento adecuado y controlar de cerca su evolución. De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, el jugador deberá cumplir un periodo de reposo de siete días, tras el cual será evaluado nuevamente para determinar si puede reincorporarse de manera progresiva a la pretemporada.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda, de probable etiología viral. El futbolista fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica”, señaló el club.

Ausencia confirmada en los partidos amistosos

Debido a esta situación, el argentino quedará fuera de los partidos de preparación que Rayados disputará los días 3 y 4 de enero en Guadalajara. Su presencia para el debut del Clausura 2026 aún es una incógnita y dependerá de su evolución clínica en los próximos días.

Monterrey debutará en el torneo el sábado 10 de enero, cuando reciba en el Estadio BBVA a Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano. Además, los albiazules afrontarán en este semestre la Copa de Campeones de la Concacaf, lo que eleva la exigencia física y competitiva del plantel.

Un mes antes: el accidente que marcó su cierre de año

La parálisis facial se suma a un difícil cierre de 2025 para Ocampos. Hace aproximadamente un mes, el jugador sufrió una fractura de muñeca tras protagonizar un accidente cuando se dirigía de urgencia a atender un percance sufrido por una de sus hijas, quien había caído de un caballo durante una actividad ecuestre.

De acuerdo con reportes, el futbolista recibió la noticia mientras se encontraba concentrado con el equipo. Preso de la urgencia y los nervios, intentó trasladarse rápidamente al lugar del incidente. Al no poder utilizar uno de sus vehículos, optó por desplazarse en una motocicleta tipo scooter, con la que terminó perdiendo el control y cayendo violentamente, quedando inconsciente por unos instantes.

El golpe le provocó una fractura en la muñeca derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y a perderse varios compromisos clave con Rayados, incluida gran parte de la Liguilla del Apertura 2025. Afortunadamente, tras ser evaluada, su hija no presentó lesiones graves y pudo regresar a casa sin mayores complicaciones.

Optimismo y mensaje a la afición

Pese a la seguidilla de contratiempos, Ocampos ha mostrado una actitud positiva. En días recientes compartió una imagen en redes sociales con un mensaje dirigido a la afición: “Enero será mejor”, reflejando su confianza en dejar atrás este complicado periodo.

En Monterrey confían en que el argentino pueda superar este nuevo obstáculo y volver pronto a estar a disposición de Domenec Torrent, con la mira puesta en un semestre donde Rayados buscará ser protagonista tanto a nivel local como internacional.