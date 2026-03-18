Schmeichel, devastado ante su grave lesión: "Puede que haya jugado mi último partido"

Kasper Schmeichel admite que su grave lesión podría obligarle a poner fin a su carrera profesional

El veterano portero danés Kasper Schmeichel ha revelado que una grave lesión en el hombro podría marcar el final de su extensa trayectoria profesional. Tras sufrir daños significativos en la articulación, el guardameta del Celtic FC deberá someterse a dos cirugías y un largo proceso de recuperación, lo que pone en duda su regreso al fútbol de élite.

Una lesión devastadora

Schmeichel, de 39 años y ex portero del Leicester City, indicó que el pasado 22 de febrero podría haber disputado su último partido. El incidente se produjo durante un encuentro ante el Hibernian, y desde entonces no ha vuelto a jugar debido al empeoramiento de la lesión. "Llevo jugando al fútbol desde que nací. Darme cuenta de que esto podría ser el final es devastador", declaró a CBS Sports.

El diagnóstico del especialista confirmó la magnitud del problema: desgarros en el bíceps, el manguito rotador, dislocación del hombro y daños en el labrum. El tiempo de recuperación se estima en 11 a 12 meses, lo que implicaría que Schmeichel podría superar los 40 años antes de regresar a la actividad.

Un legado familiar y profesional

Hijo del mítico portero Peter Schmeichel, Kasper ha construido una carrera destacada en el fútbol europeo. Se formó en academias de Portugal y Dinamarca antes de unirse al Manchester City, y alcanzó la cima con Leicester City al ganar la Premier League y la FA Cup. Desde su llegada al Celtic en 2024, disputó 88 partidos, consolidándose como una pieza clave del equipo escocés.

La lucha por volver

A pesar del duro pronóstico, Schmeichel mantiene la esperanza de regresar. "Voy a darlo todo para intentar volver. Probablemente sería uno de los mayores logros de mi carrera superar una lesión así. Lucharé, haré toda la rehabilitación y lo intentaré todo", aseguró. El portero se muestra decidido a enfrentar este desafío físico y mental, consciente de que su regreso sería histórico dada la magnitud de la lesión.

Impacto en la selección danesa

La lesión también afecta a su participación con la selección de Dinamarca, ya que se perderá la repesca mundialista frente a Macedonia del Norte. La ausencia de su experiencia en momentos cruciales será un golpe para su equipo nacional, que contaba con su liderazgo y seguridad bajo los tres palos.

Un futuro incierto

Con contrato vigente solo hasta este verano en el Celtic, Schmeichel deberá tomar decisiones sobre su futuro. Aunque la recuperación es larga y complicada, su actitud indica que luchará hasta el final por intentar regresar al fútbol profesional y cerrar su carrera con la dignidad que lo ha caracterizado.