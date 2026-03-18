Ricardo Pepi apunta a la Premier: acuerdo millonario con el Fulham

Ricardo Pepi, futbolista del PSV, está cerca de fichar por el Fulham FC y dar el salto a la Premier League

El delantero estadounidense Ricardo Pepi está muy cerca de dar el salto a la Premier League tras alcanzar un acuerdo verbal con el Fulham FC. El atacante, actualmente en el PSV Eindhoven, se perfila como uno de los fichajes destacados del próximo mercado de verano.

Un acuerdo encaminado

Diversas informaciones apuntan a que el traspaso rondaría los 36 millones de euros, con variables adicionales que podrían elevar la cifra. El jugador ya habría pactado sus condiciones personales con el club londinense, que llevaba meses siguiendo su evolución.

El Fulham intentó cerrar su incorporación en invierno, pero el PSV se negó a negociar en ese momento. Ahora, con la operación mucho más avanzada, todo indica que el fichaje podría concretarse en las próximas semanas, a falta del reconocimiento médico.

Rendimiento destacado en Países Bajos

A pesar de haber sufrido algunos problemas físicos durante la temporada, Pepi ha sido una pieza clave en el esquema del PSV. El delantero ha firmado buenos números ofensivos, con goles y asistencias que han contribuido al liderato de su equipo en la Eredivisie.

El conjunto neerlandés, que está muy cerca de conquistar un nuevo título de liga, ha encontrado en el estadounidense un referente ofensivo tras asumir el dorsal ‘9’, heredado de un jugador histórico como Luuk de Jong.

Competencia en la selección y ambición mundialista

Pepi también busca consolidarse como titular con la selección de Estados Unidos, donde compite directamente con Folarin Balogun por el puesto de delantero principal. Su objetivo es llegar en plena forma al próximo Mundial y convencer al seleccionador Mauricio Pochettino.

Su posible llegada a la Premier League supondría un salto importante en su carrera, al competir en una de las ligas más exigentes del mundo.

Impacto en el Fulham y futuro de Jiménez

El fichaje de Pepi podría tener consecuencias directas en la plantilla del Fulham. El veterano delantero Raúl Jiménez, cuyo contrato finaliza próximamente, podría ver reducido su protagonismo o incluso salir del club.

El mexicano ha tenido un rendimiento notable, pero la apuesta por un jugador más joven apunta a una renovación en la delantera del equipo inglés.

Un salto clave en su carrera

Con apenas 23 años, Ricardo Pepi está ante una oportunidad decisiva. Su evolución en Europa ha sido constante, y su capacidad goleadora lo convierte en un perfil muy atractivo para clubes de primer nivel.

Si se confirma su llegada al Fulham, el delantero iniciará una nueva etapa en su carrera con el reto de consolidarse en la élite y demostrar que puede marcar diferencias en el fútbol inglés.