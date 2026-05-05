Foden dice sí: el Manchester City abre un nuevo capítulo en la era de Pep Guardiola en Inglaterra

Phil Foden encara un verano decisivo mientras el Manchester City mueve ficha para asegurar su futuro. Entre dudas por su brillo reciente y la fe inquebrantable de Guardiola, el inglés se acerca cada vez más a una renovación que puede confirmar las sospechas, dada la confianza en el futbolista inglés

Todo parece indicar que Phil Foden seguirá defendiendo los colores del Manchester City más allá de 2027, cuando acaba su actual contrato. En su novena temporada en el equipo dirigido por Pep Guardiola, el jugador de 25 años ha ido mejorando de menos a más y aumentando su protagonismo y liderazgo en la plantilla. Su experiencia le ha permitido ser uno de los jugadores más utilizados en las últimas temporadas.

Pese a haber tenido menos minutos, desde el Manchester City no tienen dudas del nivel que guarda Phil Foden, indiscutible también con Inglaterra, dónde apunta a entrar en la convocatoria de Tuchel para el próximo Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Foden pierde brillo en el City, pero está cerca de una renovación que contenta a Pep Guardiola

Phil Foden no está teniendo su etapa más goleadora con el Manchester City, ya que ha firmado nueve goles y cuatro asistencias en lo que llevamos de temporada. En la 2023/2024, por ejemplo, llegó a los 19 tantos solo en la Premier League, en la que fue su campaña con más partidos disputados. Además, el internacional con Inglaterra ha perdido hueco en el once, ya que ha sido titular en uno de los cinco últimos encuentros que han jugado los de Pep Guardiola.

Eso no quita que desde Inglaterra suene con fuerza su renovación de cuatro años y uno opcional, como ha informado el periodista David Ornstein, que ha señalado que el jugador inglés ha llegado a un principio de acuerdo con la entidad 'citizen'.

De esta manera, Foden cumpliría más de una década en el Manchester City, en un equipo que se encuentra en plena disputa por ganar la Premier League, a falta de cinco jornadas para el final, y la FA Cup, dónde se medirán al Chelsea el próximo 16 de mayo.

Guardiola blinda a Foden: confianza total en su bajón y papel clave para el sprint final

Pep Guardiola es el primero que confía en la figura de Phil Foden. En una rueda de prensa que tuvo lugar a principios del mes de abril, el técnico del Manchester City fue muy claro por el momento de forma del jugador inglés: "Tiene 25 años, ha ganado seis Premier League y muchas otras cosas. La contribución es increíble. Es un proceso normal en una carrera larga, muy larga. Es una situación normal".

"Reconectará y estará de vuelta", comentó un Pep Guardiola que le dio a Foden, en el empate del Manchester City contra el Everton, 17 minutos, en los que Haaland y Doku consiguieron ver puerta y finalmente conseguir un punto con el que siguen amenazando al Arsenal en la clasificación de la Premier League.

Además, la renovación de Foden con el Manchester City ya venía sonando desde el pasado año. El inglés es considerado una pieza angular de este proyecto, aunque su protagonismo esté siendo menos en su novena temporada en el equipo de Pep Guardiola. Tras ello, el internacional con Inglaterra se apunta a un final de campaña decisivo en Inglaterra, tanto en Premier League como en FA Cup.

Foden, el comodín total del Manchester City: de mediapunta a extremo en el tablero de Pep

La polivalencia de Foden también da fe del futbolista que quiere blindar Guardiola en el Manchester City. En su último partido como titular, del pasado 25 de abril, el jugador inglés se situó de mediapunta junto con Cherki, por detrás de Marmoush, que fue la referencia en ataque en el conjunto de Pep Guardiola.

Sin embargo, Foden también se puede mover por ambas bandas, siendo un extremo que desequilibra e incomoda a los defensas con sus regates, así como sus disparos a corta y larga distancia. Un extremo, interior y mediapunta que tiene a disposición Pep Guardiola desde su llegada al Manchester City.