El Bournemouth de Iraola se lanza hacia Europa tras la goleada al Crystal Palace

Los 'cherries' salieron victoriosos del encuentro en el Vitality Stadium gracias a los goles de Lerma, en propia puerta, y Kroupi y Rayan. Por ello, el equipo inglés se sitúa en la sexta plaza de la Premier League con 52 puntos, que da acceso a Europa League

El Bournemouth alcanzó los puestos europeos tras la victoria ante el Crystal Palace ayer domingo. La goleada de los de Andoni Iraola les deja en la sexta plaza de la clasificación de la Premier League con 52 puntos. Por ello, los 'cherries' se permiten la licencia de soñar en grande a falta de tres jornadas, con el aliciente de poder despedir a su técnico a final de temporada por todo lo alto.

De esta manera, al equipo de Andoni Iraola le esperan tres partidos de la Premier League dónde se verán las caras ante el Fulham, frente al Manchester City en el Vitality Stadium y, por último, contra el Nottingham Forest, en la útima jornada de la liga de Inglaterra, que decidirá la posición final del Bournemouth en la clasificación.

El Bournemouth pasa por encima del Crystal Palace: pegada temprana, 16 remates y una goleada sin freno

El Bournemouth consiguió por la vía rápida el triunfo ante el Crystal Palace. Los de Andoni Iraola abrieron el marcador un gol de Jefferson Lerma en propia puerta en el minuto 10. Pasada la media hora de partido en el Vitality Stadium, Eli Junior Kroupi amplió la ventaja en el marcador para los locales. El delantero francés sigue siendo una de las notas positivas de este equipo, dónde ya ha logrado 12 goles esta temporada en la Premier League.

Sin embargo, el Bournemouth no levantó el pie del acelerador y mantuvo su amenaza a la portería del Crystal Palace, llegando a registrar 16 remates totales en todo el partido, además de los cinco entre los tres palos. La efectividad fue clave en los de Iraola, que suena para el Chelsea, consiguiendo tres goles entre esos lanzamientos a la portería de Henderson. Por último, Rayan puso la directa en el minuto 77 para cerrar la goleada a favor de los 'cherries'.

El Bournemouth de Iraola sueña con Europa mientras Brentford y Brighton aprietan la clasificación

Los 52 puntos del Bournemouth en 35 jornadas de la Premier League le sitúan como uno de los candidatos a jugar en Europa la próxima temporada. Sin embargo, esto no será nada fácil en las tres próximas jornadas del campeonato de Inglaterra, dada la competencia que tiene el conjunto de Andoni Iraola en la competición. En este sentido, el Brentord, que ganó el sábado pasado al West Ham, está a un solo punto de los 'cherries'.

Además, el Brighton, pese a la derrota contra el Newscastle, cuenta con 50 puntos, dos menos que el Bournemouth. Más complicado tienen los de Andoni Iraola alcanzar los puestos de UEFA Champions League, aunque el West Ham está a solo seis puntos de diferencia en la tabla. De esta manera, el rival más complicado que tendrán los 'cherries' será el Manchester City, que se encuentra en plena lucha por alcanzar al Arsenal, actual líder.

La decisión de Iraola no cambia los planes del Bournemouth en la Premier League

El Bournemouth, que ya anunció la llegada de Marco Rose para la próxima temporada, no ha variado su momento de forma desde que Iraola confirmó su salida del club. De hecho, desde el 14 de abril, el equipo de Inglaterra ha conseguido dos victorias y un empate, ante el Newcastle, Crystal Palace y el reparto de puntos frente al Leeds United, que mantiene contactos con Ramazani.

Además, los de Andoni Iraola han logrado un total de siete goles entre esos tres partidos, recibiendo un total de tres tantos. Sin embargo, los números del Bournemouth preocupan encajando, ya que llevan 52 en esta Premier League, el quinto más goleado del campeonato junto con el Leeds United, que lleva los mismos.

No obstante, la buena segunda vuelta de los 'cherries' les ha colocado en plaza de Europa, ya que tan solo han caído derrotados en un encuentro este año, ante el Arsenal el pasado tres de enero.