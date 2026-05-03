Alex Ferguson, hospitalizado de urgencia cuando asistía al Manchester United - Liverpool

El mítico entrenador de 84 años es un habitual en Old Trafford y este domingo, en la previa del clásico inglés, tuvo que ser traladado al hospital por encontrarse indispuesto según han informado varios medios ingleses

Alex Ferguson era este domingo uno de los espectadores de lujo que iba a presenciar el duelo entre Manchester United y Liverpool en Old Trafford. Los 'Red Devils' tenían la obligación de ganar por la presencia del que ha sido uno de sus entrenadores más laureados y para certificar matemáticamente la presencia en la Champions League de la próxima temporada.

Antes del encuentro y según informaron diferentes medios ingleses, Alex Ferguson se encontró indispuesto y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital más cercano por la edad que tiene el mítico entrenador, 84 años, que hace que se tomen una serie de precauciones lógicas. Medios ingleses han informado que a pesar de que el traslado de Alex Ferguson al hospital fue con carácter urgente, el técnico ya retirado, se encuentra estable y ya se le han realizado una serie de pruebas. Se espera que Ferguson continúe su recuperación en casa ya que su estado de salud es óptimo.

Ferguson un habitual e ilustre aficionado al Manchester United

Es habitual que Sir Alex Ferguson sea uno de los aficionados que presencie los partidos del Manchester United en casa. Sin ir más lejos, Ferguson cuenta con una fila de asientos reservadas en el palco de directivos de Old Trafford. Tras encontrarse indispuesto y ser atendido en un primer momento por los propios servicios médicos del Estadio del Manchester United, se decidió su traslado a un hospital para realizarle las pruebas pertinentes que descartasen cualquier problema de salud.

Los problemas médicos de Ferguson

Los 84 años de Ferguson, como es lógico, no le han librado de tener una serie de problemas de salud. En el 2018 fue operado de una hemorragia cerebral de la que se recuperó con éxito. Ferguson demostró su dureza al recuperarse de dicha operación de la que le daban pocas posibilidades de sobrevivir. En el documental titulado 'Sir Alex Ferguson: Nunca te rindas', el técnico escocés afirmó que le daba miedo perder los recuerdos o no poder volver a hablar.

En los instantes previos al duelo entre Manchester United y Liverpool, el que está considerado el clásico de la Premier League, Alex Ferguson se fotografió junto al doctor Aseem Malhotra que publicó en redes el siguiente mensaje: "Es un privilegio, un honor y un sueño hecho realidad haber sido invitado a pasar un tiempo de calidad con Sir Alex Ferguson antes del partido contra el Liverpool hoy en Old Trafford".

El Manchester United gana sin Alex Ferguson en las gradas

Sin Ferguson presenciándolo en directo, el Manchester United venció por 3-2 al Liverpool en un partido en el que los de Carrick llegaron a ponerse 2-0 en el marcador en los primeros 15 minutos tras los tantos de Cunha y Sesko. Los visitantes consiguieron igualar el marcador en la segunda parte con tantos de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo. A falta de 13 minutos para el final el joven Kobbie Mainoo, recientemente renovado hasta 2031, decantó la balanza para los locales con un gran disparo desde la frontal del área para conseguir volver a la Champions dos temporadas después.