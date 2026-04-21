El Bournemouth confirma al sustituto de Iraola hasta 2029

El Bournemouth hace oficial a Marco Rose como relevo de Iraola y abre una nueva etapa en su banquillo

Tras casi tres temporadas al frente del equipo, Andoni Iraola ha tomado la decisión de no continuar en el Bournemouth una vez finalice la presente campaña. El técnico español, que ha sido clave en el crecimiento competitivo del conjunto inglés, pondrá punto final a una etapa que ha dejado huella en el club. Su salida, anunciada semanas atrás, obligó a la directiva a activar rápidamente la búsqueda de un relevo de garantías.

El equipo, que actualmente ocupa una meritoria octava posición en la Premier League, ha logrado consolidarse como uno de los proyectos más interesantes del campeonato. Buena parte de ese mérito recae en el trabajo de Iraola, quien ha conseguido imprimir una identidad reconocible y competitiva.

Marco Rose, el elegido para el nuevo proyecto

El Bournemouth no ha tardado en mover ficha y ya ha confirmado a su nuevo entrenador: Marco Rose. El técnico alemán, de 49 años, firmará un contrato de tres temporadas, que entrará en vigor a partir del verano, coincidiendo con el inicio del curso 2026/27.

Rose llega tras una destacada trayectoria en clubes importantes del fútbol europeo como el RB Leipzig, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach y Red Bull Salzburg. Su perfil encaja con la filosofía del club, ya que es conocido por su estilo dinámico, presión alta y capacidad para potenciar a jugadores jóvenes.

La directiva valoró otras alternativas durante el proceso de selección, incluyendo nombres como Kieran McKenna e Iñigo Pérez, pero finalmente se decantó por el técnico alemán como la opción más sólida para liderar el siguiente paso del proyecto.

Un equipo en racha y con aspiraciones europeas

Mientras se prepara el relevo en el banquillo, el Bournemouth sigue centrado en cerrar la temporada de la mejor manera posible. El equipo atraviesa un momento especialmente positivo, acumulando 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que refleja el gran trabajo colectivo.

A falta de cinco jornadas para el final, el conjunto inglés mantiene vivas sus opciones de clasificarse para competiciones europeas, lo que supondría un logro histórico para la entidad. Jugadores y cuerpo técnico continúan mostrando un alto nivel de compromiso, con el objetivo de culminar la campaña de forma brillante.

Un nuevo desafío en la Premier League

Para Marco Rose, esta será su primera experiencia en el fútbol inglés, un reto que llega tras un periodo sin equipo desde su salida del Leipzig. Su misión será clara: dar continuidad al crecimiento del Bournemouth y consolidarlo como un aspirante habitual a posiciones europeas.

El club confía en que su llegada aporte energía renovada y nuevas ideas tácticas, sin perder la esencia competitiva construida en los últimos años. La afición, por su parte, ya espera con expectación el inicio de esta nueva etapa en el Vitality Stadium.