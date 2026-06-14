Pedro Porro decide su futuro a las puertas del debut de España en el Mundial 2026

Pedro Porro encara el Mundial en pleno ruido sobre su futuro: el lateral de 'La Roja' se revaloriza con Luis de la Fuente mientras el Tottenham, que ya habría alcanzado un acuerdo por su renovación, trabaja para ampliarle el contrato y blindarlo a largo plazo

Pedro Porro es uno de los nombres propios en la selección española de Luis de la Fuente. El lateral de 26 años ha sido convocado, tal y como se espera, para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, su futuro no pasa desapercibido, debido a la dada irrupción con el Tottenham. El defensa no despejó las dudas recientemente, en una rueda de prensa, aunque todo parece indicar que seguirá en Londres.

Pedro Porro se revaloriza con 'La Roja' pero el Tottenham lo blinda hasta 2028

Pedro Porro estará en el escaparate del mundo de fútbol por su presencia con España en este torneo de selecciones. El lateral se disputará con Marcos Llorente un hueco en el once titular de Luis de la Fuente, con el que ha tenido confianza en la últimas convocatorias, tal y como se ha demostrado en los diferentes partidos de 'La Roja'. Además, viene de ser titular con Irak y de tener protagonismo frente a Perú.

Por ello, su momento de forma en los últimos meses ha provocado el interés de equipos de LaLiga, como el Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid. Sin embargo, cabe recordar que Pedro Porro tiene contrato con el Tottenham hasta 2028, siendo un pilar fundamental en el equipo londinense. De esta manera, su salida de antoja difícil, aunque podría seducirle la idea de volver a España y defender la camiseta de un club de Primera División.

Pedro Porro apaga los rumores pese a las noticias sobre su futuro

Sin embargo, Pedro Porro quiso salir al paso de los rumores sobre su futuro. El lateral del Tottenham habló el pasado jueves en una rueda de prensa sobre ello: "Se gestiona después del Mundial. Ahora no quiero escuchar nada. Quiero centrarme en la Selección y estoy tranquilo. Si viene mi agente, o no le cojo el teléfono o le digo que ya hablaremos".

Pedro Porro tiene este lunes una nueva oportunidad para asentarse en el once de Luis de la Fuente, en el que será el debut de España en el Mundial 2026. El objetivo del lateral de 26 pasa por ser un seguro en el carril derecho y asegurarse el puesto en los siguientes encuentros de 'La Roja', con los partidos que se presentan en los próximos días ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, los rivales en el Grupo H del combinado español.

El Tottenham acelera la renovación de Pedro Porro

Pese a sus declaraciones en rueda de prensa, todo parece indicar que Pedro Porro seguirá ligado al Tottenham más allá de 2028, ya que el Diario AS ha informado que el club inglés ha alcanzado un "entendimiento" para ampliar el contrato del futbolista de España hasta 2031 con opción de otro año más, confirmando sus sensaciones en la Premier League, dónde viene de cumplir su cuarta temporada.

Tras su paso por equipos como el Girona, Real Valladolid o Sporting de Lisboa, Pedro Porro, que cerró la puerta a LaLiga, piensa en seguir defendiendo los colores del Tottenham, como mínimo, cinco años más, a falta del comunicado oficial. Además, el lado económico ha podido ser determinante en su decisión, ya que la misma fuente mencionada ha explicado que el lateral será uno de los mejores pagados de la plantilla.

Pedro Porro viene de firmar una de sus temporadas con más minutos en su carrera, disputando un total de 46 partidos con el Tottenham entre todas las competiciones, por lo que llega con suficiente carga al Mundial de Estados Unidos, México y Canada. Por otro lado, no ha sido su mejor campaña a nivel de goles, ya que ha registrado tan solo dos, además de cuatro asistencias.