Pedro Porro deja en manos de Luis de la Fuente la decisión: "Me veo muy bien"

El lateral de la Selección española dejó claro que está preparado para ser titular al igual que su compañero Marcos Llorente. Sobre su futuro, afirmó estar centrado en la Selección española

Pedro Porro fue este jueves el protagonista en la sala de prensa del Baylor School de Chattanooga. El lateral de la Selección española dejó claro que está preparado para ser el titular en el lateral derecho del once titular de Luis de la Fuente. Además, el jugador del Tottenham dio la última hora del estado de Lamine Yamal y Nico Williams y se quiso alejar de los rumores que lo podrían colocar la próxima temporada en el Manchester City.

Pedro Porro también habló de sus primero recuerdos mundialistas y como es lógico hizo alusión al de 2010 en el que la Selección española terminó siendo campeona: "Todo el mundo sabe el de 2010, recuerdo que estuve en la plaza de mi pueblo bañándome con mis amigos. Fue espectacular aquel gol de Iniesta. Sería muy bueno hacerlo otra vez", declaró el jugador de España.

Pedro Porro se apunta a la titularidad en la Selección española

Lo primero que hizo Pedro Porro cuándo fue cuestionado por su condición física, fue dejar claro que está preparado para ser titular al tiempo que elogió el nivel de Marcos Llorente: "Me veo muy bien. Sé que también tengo un compañero muy bueno como Marcos. Cualquiera va a dar todo por el país. Gracias por el elogio, estamos centrados en el Mundial". El lateral del Tottenham y de la Selección española se mostró agradecido por tener a los mejores en su posición junto a él: "Tener los mejores a tu lado te hace mejor a ti. Me pasó cuando llegué al Tottenham con Emerson. Me hizo mejorar. Tener a Cucu, Grimaldo y Marcos te hace mejor cada día. Es un privilegio".

La vuelta de Lamine Yamal y Nico Williams

Pedro Porro no entró en 'analizar' las collejas recibidas por Nico Williams y Lamine Yamal en su vuelta a los entrenamientos junto al resto del grupo y prefirió hablar de la importancia de que estos dos futbolista estén recuperados: "Están bien, recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa. Están felices". Pedro Porro también apostó por adaptarse a un jugador como Lamine Yamal con el que comparte banda: "Adaptarme a él. Es eso. Cuando tienes un jugador como él, es un privilegio para todos. Es el más importante diría yo".

Pedro Porro solo piensa en su equipo, la Selección española

Fue preguntado Pedro Porro por cómo se gestiona el interés de clubes en pleno Mundial. El lateral dejó claro que su equipo ahora es la Selección española y que una vez que concluya el Mundial, pensará en su futuro: "Se gestiona después del Mundial. Ahora no quiero escuchar nada. Quiero centrarme en la Selección y estoy tranquilo. Si viene mi agente, o no le cojo el teléfono o le digo que ya hablaremos".

Además, sobre el presunto interés del Manchester City, confesó que no había leído nada: "Físicamente estoy mucho mejor. Cuando te quitas 100 kilos de encima es así. Fue un final de temporada duro y difícil, como la anterior. Tuvimos 10 ó 15 lesiones... El fútbol te mete en situaciones de estas y tienes que salir. Lo del City, no he leído nada. Ya veremos".

Pedro Porro en el duelo ante Irak de carácter amistoso

Por último se mostró tranquilo con el papel de favorito en el Mundial para la Selección española y habló de que este es síntoma de que se están haciendo bien las cosas: "Se gestiona bien, si te ponen como favorito es que estás haciendo las cosas bien. Trabajaremos igual. Llevamos 30 partidos sin perder y es muy importante para la confianza".