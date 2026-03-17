Pedro Porro cierra la puerta al interés de LaLiga: en el radar del Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid

El lateral del Tottenham, en el radar del Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, no contempla entre sus planes de futuro inmediato regresar a LaLiga y pospone la fecha para su vuelta

El Atlético de Madrid viaja a Londres con la eliminatoria de los octavos de final en el bolsillo y con la confianza por las nubes tras el 5-2 de la ida ante el Tottenham. En frente, el equipo inglés tratará de dar la vuelta, con más fe que convicción, a una eliminatoria para olvidar de muchos de los jugadores del conjunto londinense. La temporada del Tottenham es nefasta y el descenso es una opción real para el equipo de Tudor. La negligencia de la directiva convierte a jugadores como Pedro Porro o el 'Cuti' Romero en un caramelo para los grandes clubes europeos. El español ya pasó por LaLiga y al ser preguntado por su regreso, el lateral cierra la puerta, de momento, al fútbol español a pesar de que, según fue preguntado en as, ha estado en el radar del Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid.

Pedro Porro sobre estar en el radar del Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid: "Ahora mismo no pienso en volver a España"

Y es que, a pesar de que el Tottenham vive una situación desastrosa, el rendimiento de Pedro Porro es lo único salvable del equipo inglés. Este hecho, sumado a que tanto Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona tienen pocos recursos en la banda derecha, lo convierten en una gran oportunidad, aunque regresar a LaLiga no está en los planes de Pedro Porro. "Ahora mismo no pienso en volver a España. Pienso en levantarme de esto, sacarlo como sea. Cuando eres pequeño piensas en los clubes más grandes. Estoy en uno, aunque no nos esté yendo bien ahora. Jugué un año y medio en España, me gustaría regresar algún día también por la familia. Ojalá la puerta para volver siempre esté abierta", destaca Pedro Porro al ser preguntado por el radar del Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid.

Pedro Porro sobre la situación del 'Cuti' Romero: "Es un líder"

Quién también ha sonado para abandonar el Tottenham rumbo a LaLiga es el 'Cuti' Romero. El interés del Atlético de Madrid en el pasado verano reforzaron los lazos, aunque el central optó por la opción del Tottenham. Sobre el central, Pedro Porro asegura que es un "líder" en el Tottenham y no ha desvelado nada más acerca de su futuro. "Es un líder. Para nosotros significa mucho. Es muy importante dentro del vestuario y, aparte, aporta su experiencia. Es joven, pero esa mentalidad de líder, de ganar todo, también me involucra a mí porque soy más o menos como él, me da igual que me pisen porque me pienso levantar. Y eso es el Cuti, aparte de un jugador extraordinario, tiene una mentalidad muy buena", sentencia el lateral español acerca del argentino.