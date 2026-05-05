El Manchester City desafía a la clasificación de la Premier League: el 3-3 contra el Everton mantiene viva la caza al Arsenal

El conjunto de Pep Guardiola empató con un gol de Doku, 'in extremis', el choque ante los de David Moyes, que pone patas arriba la tabla de la liga de Inglaterra. Los 'citizens' tienen 71 puntos y los 'gunner' 76, pero con un partido más

Everton y Manchester City empataron a tres en el encuentro del Hill Dickinson Stadium de ayer lunes. Los de Pep Guardiola consiguieron un punto gracias al gol de Doku, que firmó dos tantos, en los últimos segundos para mantener la pelea por el liderato de la Premier League con el Arsenal. Sin embargo, los de Arteta siguen primeros con 76 puntos, cinco más que los 'citizens', que tienen por su parte un partido menos.

No obstante, a falta de cuatro partidos del Arsenal y cinco del Manchester City, la clasificación de la Premier League se pone al rojo vivo con muchas cuentas pendientes aún por resolver. Pep Guardiola puede a agradecer al gran estado de forma de Doku para mantener 'viva' esa personal lucha en la tabla de la liga de Inglaterra.

Thierno Barry incendia el partido, Haaland responde y Doku lo remata al 96’

El propio Doku fue el que abrió el marcador contra el Everton minutos antes del final de la primera parte. Sin embargo, la entrada de Thierno Barry en la segunda cambio radicalmente el partido en el Hill Dickinson Stadium. Al exjugador del Villarreal solo le bastaron cuatro minutos para poner el empate en el choque de la jornada 35 de la Premier League. Tras ello, Jake O'Brien remontó momentáneamente el encuentro para poner el 2-1.

De esta manera, Thierno Barry iba a a volver a ser protagonista de cara a puerta, en este caso, en el minuto 81, que ampliaba la ventaja a favor del Everton. No obstante, dos minutos después fue Haaland el que iba a recortar distancias en el marcador, con un gol que fue asistido por Mateo Kovacic. Por último, entrábamos en el tiempo de descuento, en los 6' que dio Michael Oliver. Ahí apareció un Doku que desató la locura con su tanto 'in extremis'.

El Manchester City se aferra al título: cuatro finales, tres en el Etihad y el Arsenal aún por delante

Esto mantiene la incertidumbre en la parte alta de la clasificación de la Premier League. Tras el empate ante el Everton, el Manchester City se pone con 71 puntos a falta de cuatro partidos por jugar por parte de los de Pep Guardiola. Uno menos que el Arsenal, que es líder con 76 y también afronta hoy martes el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid en el Emirates, otro reto para los de Arteta.

Además, el Manchester City lo tiene algo más a su favor, ya que jugará tres partidos en casa de los cuatro que les restan por disputar. En este sentido, el conjunto de Pep Guardiola recibirá este sábado al Brentford en el Etihad Stadium. Cuatro días después se medirá en el mismo escenario al Crystal Palace, antes de visitar al Bournemouth de Iraola, que se lanza a Europa. Por último el equipo 'citizen' cerrará la temporada con el choque ante el Aston Villa de Unai Emery.

Por su parte, el Arsenal, que empató en la ida de semifinales contra el Atlético de Madrid, tiene tres partidos de Premier League por delante que dictarán sentencia en torno al próximo campeón de Inglaterra. El primero de sus rivales es el West Ham, que se encuentra en plena pelea por la salvación. El otro será ante el Burnley, que ya ha descendido matemáticamente, en el Emirates Stadium

Arsenal y Manchester City entran en semanas decisivas: Arteta sueña con el doblete mientras Doku amenaza la Premier

Al Arsenal de Arteta le quedará visitar al Crystal Palace, que está a siete puntos de la zona de descenso. Los 'gunner', con bajas principales como las de Mikel Merino, afrontan unas semanas en las que pueden hacer historia en la Premier League y en la UEFA Champions League.

No obstante, el Manchester City no lo pondrá fácil, que cuenta con un Doku que ya lleva seis goles y once asistencias entre todas las competiciones en la que es su tercera temporada en el conjunto de Pep Guadiola. Por otro lado, en las últimas jornadas de la Premier League se decidirá qué equipos tienen acceso a disputar la UEFA Champions League, momento en el que aparecen en escena el United, Liverpool y Aston Villa, que se encuentran actualmente entre esas posiciones que les permitiría jugar la Copa de Europa la siguiente temporada.