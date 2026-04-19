El Manchester City revoluciona la Premier League con su victoria ante el Arsenal

El equipo de Guardiola vence 2-1 en el Etihad a los ‘Gunners’, recorta distancias con el liderato y deja el título abierto a cinco jornadas del final con Haaland como protagonista

El Manchester City reabrió por completo la pelea por la Premier League tras imponerse 2-1 al Arsenal en el Etihad Stadium. El duelo, correspondiente a la jornada 33, enfrentaba a los dos primeros clasificados y terminó con un resultado que reduce la ventaja de los londinenses a solo tres puntos, con un partido menos para los de Pep Guardiola.

El City suma ahora 67 puntos frente a los 70 del Arsenal. A falta de cinco jornadas, la lucha por el título vuelve a estar completamente abierta y se decidirá en un tramo final de máxima tensión.

Un golpe directo en el Etihad que cambia la Premier

El partido arrancó con intensidad y pronto se decantó hacia el lado local. Rayan Cherki adelantó al Manchester City en el minuto 16 con un gran gol que desató la euforia en el Etihad. Sin embargo, la reacción del Arsenal fue inmediata: apenas dos minutos después, Kai Havertz aprovechó un error defensivo para devolver la igualdad al marcador.

Ya en la segunda mitad aparecería Erling Haaland, máximo goleador del torneo con 23 dianas, para firmar el 2-1 definitivo en el minuto 65. Su tanto no solo dio los tres puntos al City, sino que cambió por completo el panorama de la Premier League.

Clasificación al rojo vivo y ventaja mínima

Tras esta victoria, el Arsenal mantiene el liderato con 70 puntos, pero su margen se ha reducido al mínimo. El Manchester City, con 67 y un partido menos, depende de sí mismo para acabar como campeón si logra un pleno de victorias.

El sistema de desempate en la Premier añade aún más tensión al desenlace: en caso de igualdad a puntos, la diferencia de goles será determinante. Actualmente, el Arsenal presenta un +37, mientras que el City se queda en +36, lo que anticipa un final ajustado hasta el último detalle.

La derrota supone un golpe anímico para el equipo de Mikel Arteta, que semanas atrás contaba con una ventaja más amplia y parecía tener el título encarrilado. Ahora, tendrá que afrontar el final de Liga con las semifinales de Champions League ante el Atlético de Madrid.

Arteta asume el golpe: “La Premier vuelve a empezar”

Tras el encuentro, Mikel Arteta reconoció la magnitud del resultado y su impacto en la clasificación. El técnico del Arsenal fue claro en su análisis: “Prácticamente la liga vuelve a empezar. El City tiene un partido menos y nosotros le sacamos tres puntos. Quedan cinco jornadas. Todo empieza otra vez”.

El entrenador español también lamentó la falta de acierto en las áreas, clave en este tipo de enfrentamientos directos: “Hicimos muchas cosas bien para llevar el partido a donde queríamos, pero no aprovechamos nuestras ocasiones. Esa es la diferencia”.

Calendario decisivo para ambos equipos

El tramo final de la temporada será determinante. El Arsenal afronta partidos ante rivales como Newcastle, Fulham o West Ham, mientras que el Manchester City tendrá compromisos muy difíciles frente a Aston Villa, Chelsea o Everton.

Cada jornada se convierte en una final, y cualquier tropiezo puede resultar definitivo en una lucha que se perfila como una de las más igualadas de los últimos años en Inglaterra.

Guardiola abraza a Haaland tras el Manchester City 2-1 Arsenal (IMAGO)

Una Premier que se decidirá al límite

La victoria del Manchester City no solo recorta puntos: cambia la narrativa del campeonato. El Arsenal, que parecía tener el control, ve ahora cómo el título vuelve a estar en juego.

Con cinco jornadas por delante y un margen mínimo entre ambos, la Premier League entra en su fase más emocionante. Todo está por decidir y cualquier detalle puede marcar la diferencia.

El pulso entre Guardiola y Arteta sigue más vivo que nunca. Y la liga inglesa, una vez más, promete un desenlace de máxima tensión. La siguiente prueba: el Burnley para el City, y el Newcastle para el Arsenal.

La clasificación de la Premier League en la jornada 33