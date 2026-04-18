El Coventry City de Lampard asciende a la Premier League después de 25 años

El conjunto inglés certifica su regreso a la élite tras empatar ante Blackburn y culminar una temporada histórica en Championship bajo las órdenes de Frank Lampard

El Coventry City ya es equipo de la Premier League. El conjunto inglés certificó su ascenso tras empatar 1-1 ante el Blackburn en Ewood Park, resultado suficiente para asegurar matemáticamente su regreso a la élite.

El equipo dirigido por Frank Lampard culmina así una temporada brillante y pone fin a una espera de 25 años desde su último descenso, devolviendo a la afición uno de los momentos más esperados de su historia reciente.

El empate decisivo que desató la fiesta del Coventry

El Coventry sabía que un punto era suficiente, pero el partido estuvo lejos de ser sencillo. El Blackburn golpeó primero en el minuto 54, cuando Ryoya Morishita adelantó a los locales tras una acción que reflejó los nervios del líder. Durante muchos minutos, el ascenso pareció complicarse. El equipo de Lampard no encontraba fluidez y el peso del objetivo se notaba en cada acción.

Sin embargo, cuando más lo necesitaba, apareció Bobby Thomas. El central se elevó en el minuto 84 para rematar de cabeza un balón parado y firmar el empate que cambió la historia del club. El pitido final desató una explosión de emociones entre los más de 7.000 aficionados desplazados.

Lampard transforma al equipo y firma una gesta inesperada

La figura de Frank Lampard explica gran parte de este éxito. El técnico inglés llegó en noviembre de 2024 con el equipo en una situación delicada, muy cerca de los puestos de descenso.

En pocos meses, logró reconstruir al grupo de jugadores y convertirlo en el dominador del Championship. “Lograr esto con este club, dada la situación, supera las expectativas”, afirmó tras el partido, visiblemente emocionado.

El exjugador del Chelsea ha conseguido lo que parecía improbable: devolver a la élite a un club que hace no tanto luchaba por sobrevivir en categorías inferiores.

De tocar fondo en 2017 a renacer en Inglaterra

El ascenso del Coventry no se entiende sin mirar atrás. En 2017, el club cayó hasta la cuarta división, uno de los momentos más duros de su historia. Aquella caída simbolizaba el declive de una entidad histórica, que llegó a ser miembro fundador de la Premier League y campeón de la FA Cup en 1987.

Desde entonces, el Coventry ha construido un camino de crecimiento sostenido, con ascensos progresivos y una reestructuración institucional que ha permitido consolidar el proyecto.

Una temporada dominada con números de campeón

El equipo ha sido el gran referente del Championship. A falta de tres jornadas, el Coventry aventaja en 11 puntos al Ipswich Town y en 13 al Millwall, lo que refleja su superioridad durante el curso.

Rachas como las 11 victorias en 12 partidos en el primer tramo de temporada marcaron el despegue definitivo del equipo hacia el ascenso. En el plano individual, Haji Wright ha sido la referencia ofensiva con 17 goles, mientras que jugadores como Victor Torp han aportado equilibrio y creatividad en el juego.

El reto de la Premier y un futuro lleno de ilusión

El regreso a la Premier League abre ahora un nuevo escenario para el Coventry. El salto competitivo será enorme y el club deberá reforzar su plantilla para aspirar a la permanencia.

Aun así, el contexto es muy distinto al de años anteriores. La estabilidad institucional y el crecimiento deportivo invitan al optimismo.

El Coventry ha vuelto. Después de 25 años de espera, sufrimiento y reconstrucción, los ‘Elefantes’ regresan al lugar donde siempre quisieron estar, y esta vez no quieren que sea solo una visita.