El futuro de Chiesa en el Liverpool, pendiente de una conversación con Andoni Iraola: "Estoy abierto a todo"

Federico Chiesa se convierte en uno de los focos del mercado de fichajes: sin continuidad en el Liverpool, el italiano admite que hablará con el club y con Andoni Iraola para definir un futuro que podría sacarlo de Anfield: "El primer año en el Liverpool prácticamente no jugué y en el último, muy poco"

Federico Chiesa apunta a ser uno de los nombres del mercado de fichajes en el Liverpool. Entre decisiones técnicas y lesiones, el delantero italiano no ha tenido el protagonismo que hubiese esperado esta temporada. Por ello, pese a tener contrato hasta 2028, el jugador de 28 años ha confesado en una entrevista que hablará con el club y con Andoni Iraola para tratar su continuidad, que podría estar lejos de Anfield.

En este sentido, Federico Chiesa ha apuntado que está "dispuesto a luchar por mi puesto, en cualquier lugar", además de elogiar la figura de un entrenador como Cesc Fàbregas: "Es un entrenador de primera, nadie se habría imaginado un Como así".

Federico Chiesa: "Tengo una gran relación con el Liverpool"

De esta manera, Federico Chiesa ha hablado, en La Gazzeta dello Sport, sobre su adaptación en el Liverpool: "Desde principios de 2026 he jugado muy poco. Tengo una gran relación con el Liverpool. En enero, el club y Slot me dijeron que no podía irme, que me necesitaban también por una cuestión numérica. Estábamos en una situación de emergencia".

Por ello, el delantero del Liverpool explica que lo entendió y "me quedé con una sonrisa. Quiero jugar, si no encuentro continuidad en la Premier, tengo que buscarla en otro lugar. El primer año en el Liverpool prácticamente no jugué y en el último, muy poco. Iré a la concentración en Estados Unidos, luego hablaré con el club y con el nuevo entrenador, Iraola, y ya veremos".

Chiesa abre la puerta a todo: del interés del Como a su deseo de volver a la Juventus

Federico Chiesa, que pudo volver a la Juventus, fue preguntado por su futuro y la idea de fichar por el Como: "Estoy abierto a todo, lo importante es jugar. No tengo la presunción de decir: tengo que ser titular. Estoy dispuesto a luchar por mi puesto, en cualquier lugar. Fàbregas es un entrenador de primera, nadie se habría imaginado nunca un Como así: un equipo bonito también de ver".

Además, el futbolista del Liverpool, que ya ha hecho una petición, se mostró tajante a la hora de destacar su deseo de regresar a la Juventus: "Me gustaría volver. Yo nunca me habría ido. También se ha dicho que pedía mucho dinero, pero la verdad es otra: nunca me ofrecieron la renovación".

No obstante, Chiesa confiesa que le "ha ido bien, he vuelto a empezar en uno de los 5 mejores del mundo, el Liverpool. Pero la Juventus siempre está en mi corazón y me gustaría volver. Nunca he hablado de dinero con la Juve y nunca lo haré".

Chiesa se sincera entre el golpe por Italia fuera del Mundial al adiós de Salah en Liverpool

Federico Chiesa también valoró los últimos problemas musculares que ha sufrido: "Desafortunadamente, las lesiones ocurren y yo llegué a Coverciano con problemas físicos. El único dolor fue ver a Italia fuera del Mundial. Estoy muy apegado a la camiseta y lo he sufrido. Ni siquiera quise ver los penaltis, estaba tenso. Lo siento por mis compañeros, por el entrenador y por toda Italia".

Por último, Federico Chiesa comentó sus sensaciones sobre la salida de Salah del Liverpool: "A pesar de ser una leyenda y de tener mil emociones por la despedida, ha tenido un detalle con todos y nos ha dado las gracias por haber sido sus compañeros. A mí me regaló una camiseta con una bonita dedicatoria privada. Salah tiene un corazón inmenso y sigue apegado a Italia: siempre habla de Florencia y Roma".